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Качество российской нефти для ЕС падает из-за контракта с Китаем
18:32 05.02.2018 |
Россия в 2018 году переориентировала крупные потоки малосернистой нефти с запада на восток, чтобы закрепить свое первенство на рынке Китая, из-за этого качество основного российского экспортного сорта на западе, Urals, резко упало, вызвав недовольство европейских переработчиков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке, передает БизнесЦензор.
Падение качества нефти может привести снижению спроса на смесь Urals, а также подтолкнуть европейских потребителей к поиску альтернативных путей снабжения НПЗ, считают участники рынка.
С начала января, когда РФ увеличила поставки в Китай, показатели нефти Urals регулярно выходят за пределы, предусмотренные российским официальным стандартом - ГОСТом, отмечают восемь источников на нефтяном рынке РФ. При этом "Транснефти" уже не удается стабильно удерживать плотность и содержание серы в Urals в рамках заявленных параметров.
В самой "Транснефти" уверяют, что жалоб от конечных потребителей пока не поступало.
Основное ухудшение качества российского сорта Urals наблюдается потребителями на маршрутах трубопровода "Дружба", по которому сорт напрямую поступает на НПЗ в Германии, Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.
В польском концерне PKN Orlen подтвердили повышение показателя серы в трубопроводных партиях Urals, поставляемых на НПЗ компании.
Многие покупатели Urals в Европе не ожидали резкого ухудшения качества российского сорта в январе и задумались над поиском альтернативы. Однако большинство заводов, которые получают нефть по "Дружбе", не имеют возможности полностью отказаться от трубопроводных поставок из РФ.
Вице-президент PKN Orlen Кочальский не исключил, что в случае стабильного ухудшения качества сырья концерн будет вести переговоры с поставщиками из РФ о корректировке его стоимости.
Как отмечает агентство, с начала 2018 года РФ в рамках межправительственного соглашения между Москвой и Пекином почти удвоила трубопроводные поставки малосернистой нефти ESPO Blend в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и планирует поставить в эту страну с января по декабрь 28,3 млн тонн сорта.
Таким образом РФ вынуждена переориентировать легкую нефть с западных направлений, поскольку из-за выполнения пакта ОПЕК+ не смогла обеспечить прирост новой добычи в Восточной Сибири для увеличения поставок малосернистого сырья в Китай.
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