В Азербайджане назначены внеочередные президентские выборы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неожиданно назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля - на полгода раньше запланированного срока. Соответствующее распоряжение обнародовано в понедельник, 5 февраля, на сайте главы государства. В тексте документа не сообщается о причинах такого решения. Ранее ожидалось, что президентские выборы в Азербайджане состоятся 17 октября.

Согласно изменениям, внесенным в конституцию страны осенью 2016 года, президент Азербайджана отныне избирается сроком на 7 лет. Ильхам Алиев, являющийся пока единственным кандидатом на пост главы государства, правит Азербайджаном с 2003 года - после смерти своего отца Гейдара Алиева - бывшего офицера КГБ и советского аппаратчика.

Ильхам Алиев избирается президентом уже в четвертый раз. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в конституцию в 2009 году и позволяющим ему избираться неограниченное количество раз. Правозащитники резко критикуют эти конституционные поправки.