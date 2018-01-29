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Fitch повысило рейтинг Беларуси
10:40 29.01.2018 |
Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Беларуси с "B-" до "B" и дало "стабильный" прогноз развитию экономики Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространенном в субботу, 27 января. Благоприятные изменения вызваны замедлением инфляции до 4,6 процента и повышением золотовалютных резервов с 4,9 до 7,3 миллиарда долларов.
Кроме того, агентство оценило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в стране, разумную политику в области заработной платы и гибкость обменного курса белорусского рубля.
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