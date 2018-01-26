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Лукашенко отменил налог на тунеядцев. Но лишит льгот неработающих
09:01 26.01.2018 |
Тунеядцы в Беларуси освобождены от обязательного прежде сбора - "налога на тунеядство", составлявшего более 250 долларов в год для официально не работавших в течение полугода, но обязываются полностью возмещать стоимость услуг, субсидируемых государством.
Перечень этих услуг, согласно первому в наступившем году декрету Лукашенко, до 1 апреля должно определить правительство.
Из текста, опубликованного вечером 25 января и вступившего в силу с момента опубликования декрета, явствует, что президент обязует правительство ввести ограничения на предоставление не занятым в белорусской экономике гражданам "безналичных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений".
В переводе с бюрократического языка это значит, что официально не занятые в течение полугода белорусские граждане - и как обозначено в декрете, иностранцы и лица без гражданства, получившие вид на жительство или разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь - будут в полном (определенном правительством) объеме оплачивать коммунальные услуги и вряд ли получат кредит на покупку (ремонт) квартиры.
Какие еще кары и ограничения получат официально не работающие, предстоит, судя по декрету Лукашенко, определить правительству.
Эксперты в Минске полагают, что некие "полные" оплаты могут возникнуть в государственных поликлиниках и больницах, школах и прочих государственных учреждениях.
Множество комиссий
Ныне подписанным декретом, изменяющим положения принятого два года назад закона "О предупреждении социального иждивенчества", предусмотрено создание многоуровневых комиссий, которым надлежит определять "трудозанятый" статус граждан и решать, как быть с попавшими в "трудную жизненную ситуацию".
Комиссии на местном уровне обязуются оказывать безработным консультативную и правовую помощь, обучать основам предпринимательства и финансово поддерживать желающих стать предпринимателями.
Безработных, ведущих асоциальный образ жизни, комиссии обязаны отправлять в ЛТП - лечебно-трудовые профилактории, возрожденные в Беларуси по примеру советских.
Органы власти обязаны также выявлять работающих неофициально и уклоняющихся от налогов, с тем чтобы привлекать таковых к ответственности.
Судя по тексту декрета, центральные и местные органы власти в течение текущего 2018 года должны сформировать базы нарушителей трудового и налогового законодательства, чтобы с 1 января 2019 эти люди начали нести финансовую ответственность за отсутствие официальной работы и неуплату налогов.
Возможны ли протесты?
"Налог на тунеядство", ныне отмененный Лукашенко, по сведениям белорусских СМИ и экспертов, в предыдущие годы платили только 10% из тех, кому власти отправили "письма счастья" - официальные требования об уплате сбора на возмещение госрасходов.
В течение 2016-2017 годов в Беларуси прошли многократные акции протеста против "налога на тунеядство". Примечательно, что протесты охватили не столько столицу, сколько белорусские регионы, где проблема занятости и заработка стоит до сих пор остро.
Многие акции закончились силовыми задержаниями протестующих. Среди задержанных и осужденных к административным штрафам и арестам, вопреки белорусской традиции, "штатных" оппозиционеров - активистов оппозиционных партий и движений - было меньше, чем жителей провинции и журналистов местных СМИ.
Кость в горле
Анатолий Лебедько, лидер оппозиционной властям Объединенной гражданской партии, принимавший участие в региональных "Маршах нетунеядцев" и задерживавшийся силовиками, не прогнозирует "нетунеядских" протестов в ближайшее время.
"Налог-то отменен. Налог имел выход на огромное количество людей - в двери многих позвонили налоговики и приказали платить. Рефлексией на это и были массовые протесты. Сейчас одномоментного действия не будет - по декрету Лукашенко оно рассеяно во времени. Но будут проблемы с практической реализацией декрета. И это породит не один информационный повод. Если людям прикажут платить за медуслуги, образование - во что это может вылиться? Человек не получит необходимую медпомощь?" - рассуждает Лебедько.
И приходит к выводу: "Через какое-то время, когда декрет в таком порядке вдруг станет реализовываться, люди обнаружат, что рушится модель социального государства, которую Лукашенко выстраивал и пропагандировал больше 20 лет. Было декларировано и многократно повторено, что все услуги доступны - а тут окажется, что ребенка в школу не берут, потому что родители не имеют работы! Я тут не могу на этом месте поставить точку. Но думаю, что с практической реализацией этого декрета у власти могут быть большие проблемы, Может все это оказаться костью, что застрянет у власти в горле".
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