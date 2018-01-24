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Почему белорусская оппозиция не очень активна на местных выборах
16:08 24.01.2018 |
Если в 2014 году оппозиционные партии Беларуси на местных выборах представляли 315 человек (39% от всех партийных кандидатов), то на нынешних выборах этот показатель заметно снизился - 219 кандидатов (22%). Партии, которые поддерживают курс белорусских властей, напротив, увеличили число своих выдвиженцев с 315-ти в 2014 году до 774-ти в 2018-м. В чем причина - разбиралась DW.
Самые активные участники избирательной кампании
Наиболее активными оппозиционными участниками кампании по выборам в местные советы являются Объединенная гражданская партия (ОГП), от которой зарегистрированы 78 кандидатов, а также Белорусская партия левых "Справедливый мир" (72). Другие партии также выдвигали своих кандидатов, но в ряде случаях в регистрации им было отказано.
Например, оргкомитет по созданию "Белорусской христианской демократии" путем сбора подписей пытался выдвинуть 45 кандидатов, треть их не зарегистрировали. Движение "За свободу" хотело зарегистрировать кандидатами в депутаты Минского горсовета 7 человек, 5 из них остались без кандидатского удостоверения.
Среди тех, кто претендует на депутатский мандат, председатель Партии Белорусского народного фронта (БНФ) Григорий Костусев, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич, экс-кандидат в президенты и сопредседатель гражданской кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич, зампред ОГП Николай Козлов.
К слову, большинство партийных кандидатов - как оппозиционных, так и провластных - баллотируются в Минский горсовет и облсоветы. По данным Центризбиркома, в среднем на место в Мингорсовете претендуют 6 человек, в то время как в райсоветы - 1,29, а в сельские - 1,17. Причем в сельсоветы не идет никто из представителей политических партий.
Минимальное политическое присутствие
Всего в нынешних местных выборах, которые состоятся 18 февраля, участвуют 22 278 кандидатов, и из них только 871 представляют партии всего политического спектра. Это менее 4% от общего числа претендентов на депутатские мандаты.
По мнению минского политолога Валерия Карбалевича, такой показатель свидетельствует о ненормальности политсистемы Беларуси, так как в демократическом государстве именно политические партии являются основными субъектами политики. "У нас же партии находятся на периферии политической жизни. В белорусской политсистеме доминируют трудовые коллективы, выдвижение кандидатов идет путем сбора подписей", - констатирует политолог.
Кроме того, добавляет Карбалевич, в Беларуси отсутствует реальная система местного самоуправления, поэтому большого политического смысла в кампании по выборам в местные советы нет. "Смысл участия оппозиции в этой кампании - напомнить о себе, о том, что она существует, поскольку за годы пребывания в политическом гетто она стала слабее. Так что это вынужденный шаг", - подытожил эксперт.
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