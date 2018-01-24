Почему деньги трудовых мигрантов не развивают молдавскую экономику

По данным Нацбанка Молдавии, с 1999 года по декабрь 2017 молдавские трудовые мигранты перевели домой 17,6 миллиарда долларов. Деньги, попавшие за это время в страну по неофициальным каналам (с передачами через родственников, с автобусами и поездами, с посылками в микроавтобусах, курсирующих по международным маршрутам), подсчитать невозможно, утверждают эксперты. По косвенным признакам, эта сумма больше, чем официальная, на 25-50 процентов.

Деньги, утверждают аналитики, в стране есть, но при этом Молдавия остается одной из самых бедных стран Европы. По данным соцопроса "Барометр общественного мнения", проведенного Институтом публичной политики в ноябре 2017 года, более трети населения Молдавии не имеет денег даже на самое необходимое. С помощью экспертов DW разбирается в ситуации.

Парадокс молдавской экономики

Демографы и экономисты бьют тревогу: в Молдавии растет целое поколение, воспитанное на "легких деньгах" гастарбайтеров. С другой стороны, возражает доктор экономических наук Михаил Пойсик, если бы не эти деньги, "половина страны стояла бы на паперти". Абсолютный максимум денежных переводов был достигнут в 2014 году, когда, по подсчетам Нацбанка, мигранты передали домой более 1,6 млрд долларов.

Реально эта цифра была выше, считает экономист, потому что валютные обменники тогда поменяли почти три миллиарда долларов. "Это было на треть больше, чем тогда мы заработали здесь. Парадокс", - констатирует Михаил Пойсик в интервью DW. За 11 месяцев 2017 года (других данных пока нет) гастарбайтеры перевели на родину около 1,1 млрд долларов. Эти деньги идут на потребление, отмечает экономист.

Приезжающие в Кишинев иностранцы удивляются европейским ценам на одежду и обувь, заполненности многочисленных ресторанов, роскоши частных коттеджей, соседствующим с кварталами безликих и неухоженных пятиэтажек, обилию дорогих иномарок на разбитых столичных магистралях. Мигранты тратят деньги на образование детей и здравоохранение, покупку квартир и транспортных средств, но в бизнес в самой Молдавии вкладывают деньги неохотно, сетуют эксперты.

По грантовой программе PARE 1+1

С 2010 года в Молдавии действует программа PARE 1+1, направленная на привлечение средств трудовых мигрантов для создания малых и средних предприятий. Участвовать в программе могут как сами мигранты, так и их родственники по первой линии (получатели денежных переводов). Вначале программа была запущена на пять лет, затем ее продлили до 2018 года.

Суть ее в том, что к каждому лею, инвестированному мигрантом, государство добавляет своей лей в виде грантовой поддержки. По выражению гендиректора Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) Юлии Ябланжи, успех этой программы заключается в том, что "молдаване возвращаются домой".

Однако, свидетельствует статистика, программа работает не так хорошо, как хотелось бы. За семь лет общий объем привлеченных в экономику Молдавии инвестиций от трудовых мигрантов составил 678,5 миллионов леев (по нынешнему курсу - чуть больше 40 млн долларов), а участвуют в программе немногим больше 2200 человек. Цифры, не сопоставимые ни с числом молдавских трудовых мигрантов, работающих за рубежом, ни с деньгами, которые они перечисляют в домой.

В Молдавии "сложно вести бизнес"

"Здесь отвратительные условия для ведения бизнеса, сюда не идут ни иностранцы, ни наши", - объясняет экономист Михаил Пойсик. По его подсчетам, с 2014 года было внесено 35 поправок в Налоговый кодекс и принято новых законов, регулирующих эту сферу, и "многие из них были приняты кулуарно". Люди не могут инвестировать в Молдавии, потому что "неизвестно, что завтра придумают наши парламентарии", добавляет эксперт.

Исполнительный директор Центра стратегических инициатив и консалтинга Галина Шеларь видит тревожную тенденцию в том, что объем переводов растет медленнее, чем поток мигрантов за рубеж: "Сбываются предсказания и местных экспертов, и специалистов МВФ о том, что мигранты начнут капитализировать свои сбережения в странах пребывания". Часть граждан Молдавии, уехавших на заработки за рубеж, уже основательно обосновались там, открыв малые предприятия - пекарни, пиццерии, парикмахерские, сообщают местные СМИ.

В беседе DW Шеларь обратила внимание еще на один момент: если разделить перечисленные гастарбайтерами суммы за год на всех жителей страны, то получатся не такие уж большие суммы - около 100 долларов на человека. "Понятно, что в первую очередь, эти деньги идут на потребление", - указывает эксперт. По неофициальным данным, за рубежом сегодня работает около миллиона молдавских граждан. О точной численности населения Молдавии идут споры, официально она составляет 3,4 млн человек.