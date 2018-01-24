Казахстан между хиджабом и светским обществом

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Казахстан между хиджабом и светским обществом

 

В середине января 2018 года в Казахстане глава министерства по делам религии и гражданского общества предложил создать в стране частные школы с раздельным обучением. Там девочкам, чьи родители по религиозным соображениям настаивают на ношении платка, в отсутствие мальчиков не обязательно будет следовать этому требованию. Напомним, что в обычных школах Казахстана запрет на ношение хиджабов признан законным еще в 2016 году.

Также в январе в парламент внесен законопроект, который запретит детям посещать мечети и церкви без родителей. Ожидается принятие некоего закона, который запретит хиджаб и никаб в общественных местах. Впрочем, власти с этим не торопятся, хотя казахстанские СМИ утверждали, что такой закон появится уже к концу 2017 года.

В Астане помнят выступления вооруженных групп радикальных исламистов на западе Казахстана в первой половине 2010-х годов и их столкновения с силовиками - и стараются противопоставить ряд мер различным исламистским веяниям, порождающим так называемых "бородачей". Судя по январским решениям, власти продолжают искать путь, на котором мусульмане в республике не останутся в большой обиде на государство, но возможности для чрезмерной исламизации общества будут ограничены.

В Казахстане проблема - не в хиджабах

"Если визуально оценивать ситуацию, то я думаю, что проблема хиджабов для Казахстана менее актуальна, чем, например, для Германии. В наших городах не так много людей оформили себя внешне как поборники глубокой обрядовости, - говорит в интервью DW казахстанский политолог Айдос Сарым. - Но у нас есть ряд регионов, в которых это проблема. Речь идет по каждой из областей где о полусотне, где о полутора сотнях, где максимум о трех сотнях человек. Но неправильное обращение с этой проблемой превращает бороды и хиджабы в символы протеста", - продолжает он.

По словам политолога, сегодня в Казахстане есть достаточно большое количество и светских экспертов, и теологов, которые предлагают достаточно разумные варианты. "Один из них недавно озвучил министр по делам религии - что если действительно для ряда граждан это вопрос принципиальный, давайте говорить о создании некоей системы учебных заведений, которые, с одной стороны, будут отвечать их потребностям, а, с другой, учитывать при этом особенности развития девочек. Наверное, девочкам, которое ходят в начальные и средние классы, не обязательно носить хиджабы. Во многих мусульманских странах это не практикуется", - считает Айдос Сарым.

Пакистан в Шубарши

У Казахстана как государства нет такой глобальной проблемы, как вызревшие там исламистские силы, считает и сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate Eschment). По ее мнению, проблема в другом - в обеспечении безопасности, поскольку в ходе немногочисленных выступлений радикалов казахстанские силы безопасности показали себя полностью недееспособными.

Айдос Сарым указывает на то, что локально, в тех регионах, где был запущен процесс чрезмерной исламизации - гиперисламизации, проблема для властей достаточно серьезная, и она не решена, а лишь заретуширована для широкой общественности. "Так, в Актюбинской области есть пара районных центров, где сравнительно недавно для подавления вооруженных групп исламистов пришлось использовать войска, но проблемы гиперисламизации там это не решило. Например, мои знакомые недавно были в маленьком поселке Шубарши, - рассказывает собеседник DW. - Этот поселок, где в 2011 году прошла спецоперация против местных радикалов, со слов моих знакомых, представляет собой сегодня локальный Афганистан или Пакистан. Они в течение недели там занимались дерадикализацией местных жителей, но за все это время не увидели ни одного женского лица. До этого оттуда поступали сведения, что, например, если кто-то решил заниматься частным извозом, он должен был стать представителем определенного направления ислама. Иначе его могли избить или повредить его автомобиль", - говорит Айдос Сарым.

20 точек гиперисламизации на карте Казахстана

"И на карте Казахстана я бы нанес двадцать - двадцать пять точек, где концентрируется гиперисламизация, хотя ее масштабы и концентрация от точки к точке разнятся. При этом в Казахстане власти совсем недавно начали всерьез заниматься вопросами экономической базы этого явления", - отмечает эксперт. Например, финансовая полиция и другие службы занялись рынком продажи сотовых телефонов в Алма-Ате, приводит он конкретный пример. "Это происходило в здании бывшего аэровокзала. Но там торговлей телефонами и их ремонтом занимались в подавляющем большинстве "товарищи в бородах", - продолжает политолог.

Или другой пример. "Был на внешнем радиусе Алма-Аты рынок запчастей, о котором мне сообщали, что те люди, которые его курировали, запчасти для иностранных автомобилей получали из-за рубежа чуть ли не бесплатно в арабских странах, но с условием, что выручку они будут тратить на "правильный ислам". В Алма-Ате существовало несколько торговых точек, которые занимали представители исключительно одного направления ислама. Сейчас, как я понимаю, по ним идет работа со стороны спецслужб", - утверждает Айдос Сарым.

Ислам в Казахстане

"Отдельный вопрос - какую роль играет не исламизация, а ислам в Казахстане. За те двадцать три года, которые я лично имею возможность наблюдать изменение ситуации в республике, я вижу, что значение ислама очень сильно возросло. Те люди, которые раньше об исламе не имели представления, сегодня в Рамадан соблюдают пост. Но я в этом развитии не вижу опасности как таковой, если оно будет осуществляться организованно", - считает Беате Эшмент.

"Мне представляется, что концептуального понимания того, как выстраивать идеологическую политику, в обществе и у власти нет. У нас власть идет от проблемы к проблеме, ситуативно. С другой стороны, вопросы обрядности очень политизированы, и это мешает обычным мусульманам удовлетворять свои потребности в вере", - рассуждает Айдос Сарым.

Раздетые девушки и битые жены - борьба нравов в Казахстане?

В декабре прошлого года и в январе нынешнего в казахстанских СМИ остро дискутируется проблема обрядности и столкновения в обществе двух укладов - традиционалистского и так называемого "либерального". Повод для дискуссии дали два медийных события - появление в сети эпатажных кадров раздевания девушек в популярном алма-атинском клубе и рассуждения в казахстанском интернете известного поборника традиционных ценностей о пользе умеренного физического насилия по отношению к женам в семье. Ряд обозревателей говорят о расколе, зреющем или уже произошедшем в социуме.

"Я бы это объединила под заглавием "ре-традиционализация". Обычаи, свойственные тем или иным кругам, исповедующим ислам, составляют лишь часть этого общего процесса. Он в Казахстане идет, но Казахстан тут в Центральной Азии не одинок", - подчеркивает Беате Эшмент. Она указывает на то, что в соседней Киргизии тоже наблюдается динамичная ре-традиционализация.

"Но экономически Казахстан и Киргизия - разные миры. Поэтому, даже несмотря на экономический кризис в Казахстане, нельзя сказать, что там причина этого явления - недовольство бедностью. Скорее, в этом проявляется потребность определенных кругов общества в ориентирах, и тут ощутим провал государства. Государство начало формировать нацию и предлагать картину того, что означает быть казахом, и, видимо, в этом не преуспело, поскольку многие люди, очевидно, иначе себе представляют, что такое быть типичным казахом в обществе. И это ведет к конфликтам между различными социальными группами", - считает собеседница DW.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

15:47 Дол­лар упал до ми­ни­му­ма с 2014г на за­яв­ле­ни­ях ми­ни­стра финан­сов США

14:37 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 24.01.2018

13:35 Дол­лар все еще слиш­ком си­лен

12:35 Бир­жи АТР, кро­ме Япо­нии, за­кры­лись 24 ян­ва­ря ро­стом на оп­ти­миз­ме из США

12:29 Юж­ная Ко­рея уже­сто­ча­ет кон­троль крип­то­ва­лют, Япо­ния не спе­шит за­пус­кать фью­черсы на бит­койн

11:39 23 ян­ва­ря НБУ про­дал бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 15 516 млн гри­вен

11:39 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 24.01.18

11:32 23 ян­ва­ря НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 800 млн гри­вен

11:31 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 24.01.2018

10:59 На меж­бан­ке 23 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $129 млн до $249 млн

10:40 Со­вет финан­со­вой ста­биль­но­сти одоб­рил ини­ци­а­ти­ву до­сроч­но­го по­га­ше­ния ФГВФЛ за­дол­жен­но­сти пе­ред Мин­фи­ном

09:29 Мин­фин раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 2,3 млрд гри­вен

09:10 За 2017 год ко­ли­че­ство сво­бод­ных офи­сов умень­ши­лось по­чти вдвое

08:32 Це­на на зо­ло­то рас­тет 24 ян­ва­ря до от­мет­ки, близ­кой к мак­си­му­му за 4 ме­ся­ца

08:24 Ев­ро вы­рос к дол­ла­ру 24 ян­ва­ря до мак­си­му­ма с де­каб­ря 2014 г на оп­ти­миз­ме из ев­ро­зо­ны

• дальше…

14:49 АМКУ до­пус­ка­ет це­но­вой сго­вор на рын­ке мя­са пти­цы

14:11 Brent сла­бо де­ше­ве­ет 24 ян­ва­ря на сиг­на­лах ро­ста за­па­сов в США, WTI до­ро­жа­ет

12:02 Мил­ли­о­нер и рек­тор КПИ : Кто та­кой Згу­ров­ский, ко­то­рый бу­дет при­смат­ри­вать за Укро­бо­рон­про­мом

11:47 Бен­зи­ны и дизтоп­ли­во еще по­до­ро­жа­ли 24 ян­ва­ря

11:14 По­че­му от­кры­то­го рын­ка зем­ли не бу­дет как ми­ни­мум до 2020 го­да

10:42 Мин­фин рас­счи­ты­ва­ет на за­ко­но­да­тель­ное за­креп­ле­ние в І по­лу­го­дии пе­ре­хо­да на трех­лет­нее бюд­же­ти­ро­ва­ние

09:41 "Нафтогаз" ис­клю­чен из пе­ре­го­во­ров с по­тен­ци­аль­ны­ми ино­стран­ны­ми парт­не­ра­ми по управ­ле­нию укра­ин­ской ГТС, - Ко­болев

09:29 Мин­фин раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 2,3 млрд гри­вен

09:10 За 2017 год ко­ли­че­ство сво­бод­ных офи­сов умень­ши­лось по­чти вдвое

08:32 Це­на на зо­ло­то рас­тет 24 ян­ва­ря до от­мет­ки, близ­кой к мак­си­му­му за 4 ме­ся­ца

• дальше…

16:08 По­че­му бе­ло­рус­ская оп­по­зи­ция не очень ак­тив­на на мест­ных вы­бо­рах

13:35 Дол­лар все еще слиш­ком си­лен

12:29 Юж­ная Ко­рея уже­сто­ча­ет кон­троль крип­то­ва­лют, Япо­ния не спе­шит за­пус­кать фью­черсы на бит­койн

08:58 По­че­му день­ги тру­до­вых ми­гран­тов не раз­ви­ва­ют мол­дав­скую эко­но­ми­ку

08:52 Ка­зах­стан меж­ду хи­джа­бом и свет­ским об­ще­ством

08:47 Гол­ланд­ский суд раз­мо­ро­зил ак­ти­вы На­ц­фон­да Ка­зах­ста­на на сум­му $22 млрд

08:19 Тил­лер­сон: Рос­сия не­сет от­вет­ствен­ность за но­вую хи­м­а­та­ку в Си­рии

07:58 Аме­ри­кан­ский Се­нат утвер­дил Дже­ро­ма Пау­эл­ла гла­вой Фе­де­раль­ной ре­зерв­ной си­сте­мы

23.01 Бой с те­нью: по­че­му ЕС про­иг­ры­ва­ет в про­ти­во­сто­я­нии с оф­шо­ра­ми

23.01 Пря­мые ино­стран­ные ин­ве­сти­ции в ми­ре упа­ли на 16% в 2017 го­ду - ООН

23.01 Пхе­ньян по­лу­чит воз­мож­ность на­не­сти ядер­ный удар по США в те­че­ние не­сколь­ких ме­ся­цев - шеф ЦРУ

23.01 Но­вый гла­ва ПАСЕ вы­би­ра­ет меж­ду Пу­ти­ным и 20 стра­на­ми

23.01 Круп­ней­шие кор­по­ра­ции ми­ра пе­ре­ста­ли оце­ни­вать стра­ну толь­ко по ВВП

23.01 Чис­ло дол­ла­ро­вых мил­ли­ар­де­ров c мар­та 2016 г. по март 2017 г. рос­ло бес­пре­це­дент­ны­ми тем­па­ми - по од­но­му каж­дые два дня

23.01 США: угро­за шат­да­у­на ми­но­ва­ла по­сле до­сти­же­ния ком­про­мис­са в кон­грес­се

• дальше…

13:56 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

17.01 Укра­и­на вер­ну­ла свою при­вле­ка­тель­ность для меж­ду­на­род­но­го ри­тей­ла

12.01 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

• дальше…

13:03 Ре­аль­ным ко­неч­ным бе­не­фи­ци­а­ром, сто­яв­шим за EPIC в про­цес­се при­ва­ти­за­ции "Укртелекома", был Хо­рош­ков­ский – СКМ

12:02 Мил­ли­о­нер и рек­тор КПИ : Кто та­кой Згу­ров­ский, ко­то­рый бу­дет при­смат­ри­вать за Укро­бо­рон­про­мом

23.01 ZIK Hard: Порт­нов из­ло­жил про­грам­му ре­ван­ша Пу­ти­на в Укра­ине

23.01 Вол­шеб­ник Изу­мруд­но­го го­ро­да. Как Са­а­ка­шви­ли пре­вра­ща­ет­ся в ве­ли­ко­го Гу­дви­на

23.01 Вой­ны пра­вых: С чем пой­дут на вы­бо­ры Би­лец­кий и Тяг­ни­бок

23.01 Ка­ких сюр­при­зов ждать от вой­ны меж­ду спец­служ­ба­ми

23.01 В но­вом го­ду в Во­ору­жен­ных си­лах Укра­и­ны ожи­да­ет­ся мас­штаб­ное об­нов­ле­ние бро­не­тех­ни­ки

23.01 Но­вый гла­ва ПАСЕ вы­би­ра­ет меж­ду Пу­ти­ным и 20 стра­на­ми

22.01 Плю­ше­вая дик­та­ту­ра. Че­ты­ре го­лов­ные бо­ли адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та

22.01 Ими­та­тор доб­рой во­ли. Что Пу­тин при­го­то­вит для Дон­бас­са

22.01 Утвер­жде­ние Смо­лия гла­вой НБУ бу­дет спо­соб­ство­вать ста­биль­но­сти и пре­ем­ствен­но­сти по­ли­ти­ки цен­тро­бан­ка - бан­ки­ры

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

22.01 От­ме­нят ли без­виз Укра­ине: что не так в борь­бе Брюс­се­ля за ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд

22.01 Пост­праз­нич­ная вой­на. Ок­ку­пан­ты на­чи­на­ют но­вые кро­ва­вые про­во­ка­ции

22.01 Гон­та­ре­ва об­ви­ня­ет Ко­ло­мой­ско­го в скан­да­ле во­круг ICU и де­нег Яну­ко­ви­ча

• дальше…

23.01 Те­ку­щее со­сто­я­ние и пер­спек­ти­вы сайдчей­нов

23.01 Смарт­фон Red Hydrogen One, осна­щен­ный го­ло­гра­фи­че­ским дис­пле­ем, по­сту­пит в про­да­жу этим ле­том

23.01 Уче­ные на­шли спо­соб де­лать кар­бон из со­ло­мы и ку­ку­ру­зы

22.01 Jeep рас­крыл внеш­ность се­ми­мест­но­го вне­до­рож­ни­ка

22.01 Ме­нее чем за 10 лет ха­ке­ры по­хи­ти­ли по­ряд­ка $1,2 млрд в крип­то­ва­лю­тах

22.01 Тех­но­ло­гия Huawei поз­во­лит за­ря­дить ба­та­рею смарт­фо­на до 48 % за 5 ми­нут

22.01 Amazon от­крыл пер­вый уни­вер­сам без касс

22.01 Марк Цу­кер­берг: Facebook опре­де­лит на­деж­ность ис­точ­ни­ков но­во­стей через опрос

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

19.01 Virgin Hyperloop One пла­ни­ру­ет со­еди­нить глав­ные аэро­пор­ты Лон­до­на си­сте­мой вы­со­ко­ско­рост­ных ва­ку­ум­ных тон­не­лей

19.01 В Укра­ине из­ме­нят со­став ав­то­мо­биль­ной ап­теч­ки

19.01 Google бу­дет учи­ты­вать ско­рость за­груз­ки сай­тов при по­ис­ке с мо­биль­но­го

19.01 Visa под­го­то­ви­ла бан­ков­ские кар­ты со встро­ен­ным дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

18.01 Mazda обе­ща­ет ско­рое воз­вра­ще­ние ро­тор­ных дви­га­те­лей

18.01 Ком­па­ния Ferrari под­твер­ди­ла вы­пуск все­до­рож­ни­ка

• дальше…

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно