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Молдавия оценит ущерб от присутствия войск РФ в Приднестровье
10:47 22.01.2018 |
Правительство в Кишиневе намерено обратиться за помощью к международному юридической компании, которая подсчитала бы предполагаемый урон, нанесенный Молдавии российской армией за 25 лет пребывания в Приднестровье. Об этом в субботу, 20 января, заявил в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize глава молдавского парламента Андриан Канду. По его словам, речь может идти о миллиардах долларов.
При этом Канду не подтвердил, что Кишинев также предъявит счет за "оккупацию" во времена СССР. "Наш народ страдал от депортаций, голода и других преступлений, которые совершили коммунистические власти. Возможно, мы снова создадим комиссию, чтобы подсчитать размер репараций", - сказал политик.
Канду заявил, что российское вмешательство ощущается в молдавских СМИ. "Почти ежедневно российские вещатели показывают сюжеты, направленные против нашего правительства, США и Запада". Политик заявил, что для смягчения эффекта от российского влияния в Молдавии могут обязать неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, делать свои отчеты "более прозрачными".
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