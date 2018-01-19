HRW: Ситуация с правами человека в России самая тяжелая за весь третий срок Путина

Случаи нарушения прав человека в России участились с приближением президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года. Прошедший год ознаменовался масштабными гонениями на политическую оппозицию и участников мирных протестов, а также всяческим подавлением критики в адрес властей и свободы слова. Такие выводы содержатся воВсемирном докладе Human Rights Watch (HRW), который был обнародован в четверг, 18 января.

"2017-й был черным годом для независимых голосов в России, - отметила Таня Локшина, программный директор HRW по России. - По мере приближения мартовских президентских выборов Кремль все жестче закручивает гайки, чтобы нейтрализовать политическую оппозицию, независимую гражданскую активность и свободную критику".

Самый тяжелый год за весь третий срок Путина

Минувший год был особенно тяжелым с точки зрения соблюдения прав человека за весь третий срок президента Владимира Путина, отметила Локшина в интервью DW. "Это предвыборный год, а для российских властей типично еще жестче закручивать гайки перед выборами", - пояснила она.

После возвращения Путина в Кремль в 2012 году российские власти начали беспрецедентное в новейшей истории страны наступление на основные права и свободы, рассказала директор HRW по России. На фоне проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда Россия стремилась продвигать свой положительный образ на международной арене, интенсивность этого наступления снизилась, но сразу после Игр репрессивная политика возобновилась с еще большей силой, добавила Локшина.

Всемирный ежегодный доклад HRW - 643-страничный документ, содержащий анализ ситуации с соблюдением прав человека в более чем 90 странах. России в нем отведено 10 страниц. Эксперты организации зафиксировали многочисленные нарушения прав россиян в самых разных сферах - начиная от права на свободу собраний и выражения мнений до дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

Масштабные гонения на участников протестов в РФ

Только за первую половину 2017 года количество привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий в два с половиной раза превысило этот показатель за весь 2016 год, говорится в докладе. При этом власти в большинстве случаев отказывались согласовывать проведение акций протеста.

Участники протестных акций, включая старшеклассников и студентов, подвергались произвольным задержаниям, притеснениям и запугиваниям. Руководство университетов косвенно или напрямую угрожало студентам исключением за участие в акциях, отмечают в HRW. В качестве примера в докладе упомянут студент из Калининграда, которого отчислили, "очевидно, за его активную роль в протестах".

Авторы доклада также напоминают о сотнях задержанных во время протестных акций, состоявшихся в Москве и Санкт-Петербурге 12 июня. В HRW обращают внимание на тот факт, что полиция задерживала даже тех, кто не создавал никакого шума, не выкрикивал слоганы и не держал плакаты. Их "безосновательно обвинили в различных административных нарушениях", говорится в документе.

Притеснение российской оппозиции

Постоянному давлению повергалась и политическая оппозиция, указывают в HRW. "Власти систематически вмешивались в агитационную кампанию Алексея Навального, который позиционирует себя как оппозиционный и антикоррупционный кандидат на предстоящих президентских выборах", - сказано в докладе. Полиция проводила обыски в его штабах, безосновательно изымала агитационные материалы и задерживала активистов.

"В России почти полностью зачищено политическое поле, у действующей власти нет реальных конкурентов. Самый сильный оппозиционный политик Алексей Навальный просто отстранен от выборов с помощью политизированного уголовного преследования", - считает Локшина.

Рост числа уголовных дел за публичные высказывания

На фоне усилий российских властей по подавлению всяческой критики жесткому давлению подвергались политические и гражданские активисты, выросло число уголовных дел за высказывания в интернете. Количество оказавшихся за решеткой за экстремистские высказывания взлетело с 54 в 2015 году до 94 в феврале 2017-го, подсчитали в организации.

При этом число осужденных за экстремизм, по-видимому, еще выше. Среди примеров, которые приводятся в докладе, - дело бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которая получила четыре года условно за возбуждение национальной ненависти и растрату. Обвинение в пропаганде ненависти на национальной почве строилось на том факте, что при обыске в библиотеке были найдены книги украинских националистов, признанные в России экстремистскими.

Преследование геев в Чечне

Большой раздел в части доклада, посвященной России, отведен ситуации в Чечне, где "местные силовики с подачи республиканского руководства провели масштабную операцию по охоте на геев". HRW указывает на произвол чеченских властей, отмечая, что со стороны федерального центра до сих пор не последовало реальных шагов по обеспечению привлечения к ответственности виновных в этих незаконных действиях.

Впрочем, власти по всей стране продолжают вести дискриминационную политику в отношении членов ЛГБТ-сообщества, говорится в докладе. В качестве редкого положительного примера HRW отмечает случай, произошедший в августе в Омске. Тогда суд вынес постановление в пользу мужчины, пожаловавшегося на руководство магазина, который отказался нанимать его в связи с сексуальной ориентацией. Суд счел такой отказ "незаконным" и назначил потерпевшему компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Критика со стороны мирового сообщества

Эксперты HRW также не обошли вниманием действие законов о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах", действующий с февраля закон о декриминализации домашнего насилия, нарушение прав рабочих на строительстве объектов к Кубку Конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года. В фокус их внимания попали и действия Москвы на востоке Украины, где "российские власти продолжают оказывать политическую и материальную поддержку вооруженным "сепаратистам", и в Сирии.

Эти и другие случаи нарушения прав человека вызвали жесткую критику со стороны международного сообщества, включая ЕС, экспертов ООН по правам человека, ОБСЕ, властей США, Германии, Франции и других европейских стран, напомнили в HRW.