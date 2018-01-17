Президент Мирзиёев меняет стиль управления в Узбекистане

Конец 2017 года и первая половина января 2018-го в Узбекистане были отмечены серией объявленных реформ и практических решений, принятых администрацией президента Шавката Мирзиёева. Чтобы понять масштаб происшедшего, достаточно отметить, что узбекский информационно-аналитический ресурс anhor.uz к началу года выпустил перечень тех новшеств в разных сферах, которые он принесет. Согласно планам властей, их в этом списке набралось сорок девять.

Узбекистан и Казахстан: кто вернет деньги в страну

Координатор евразийской объединенной экспертной сети Jeen Наталья Харитонова обращает внимание на попытку президента Узбекистана оживить экономику за счет возвращения в страну денег из-за рубежа. В частности, на призыв Шавката Мирзиёева к соотечественникам, хранящим средства за границей, перевести их в Узбекистан и вкладывать в "строительство заводов и создание кластеров". А также на его заверение, что счета людей, хранящих сбережения в узбекских банках, глава государства проверять не позволит.

Действия Мирзиёева на этом направлении, указывает эксперт, созвучны намерениям его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева. Однако, хотя они и выглядят не вполне подготовленными, но представляются более успешными: в то время, как за рубежом обнаруживаются все больше крупных казахстанских госактивов, банковская система Узбекистана, судя по различным данным, в течение прошлого года испытала заметный приток капитала.

Не случайно в своей речи 22 декабря, обращенной к парламенту и произнесенной в присутствии зарубежных СМИ, президент Мирзиёев процитировал слова Черчилля о том, что бизнес - не дойная корова, а ломовая лошадь, везущая тяжелую повозку. В этой связи Наталья Харитонова полагает, что в целом Ташкент взял курс на реальную экономическую либерализацию, восстановление ряда отраслей промышленности, которые при Исламе Каримове пришли в упадок - в частности, вагоно- и авиастроения, а также на укрепление оборонной промышленности и металлургии.

Новая картина узбекской жизни

Больше того, до 10 ноября 2018 года должен быть разработан документ, который определит государственный орган, "отвечающий за аэрокосмическую отрасль". Впрочем, не исключает собеседница DW, властям, возможно, не хватает в этих вопросах трезвой оценки реальной ситуации на заводах, и они в своих планах излишне оптимистичны.

Ташкентский политолог Юрий Черногаев в свою очередь отмечает, что во время уже упомянутого обращения президента к парламенту - первого подобного за весь период независимости - он нарисовал картину жизни, куда более близкую реалиям страны, чем та, которую еще вчера показывало узбекское ТВ.

"Народ узнал, что за последние пять лет иностранные инвестиции упали на 40 процентов. Впервые власти признали тотальные энергетические проблемы: даже в столичной области веерные отключения электричества - давно реальность. Обещанная либерализация в сфере валютного регулирования буксует, для медучреждений главный отчетный показатель - сдача металлолома. Потому когда президент отказался подписывать уже единогласно утвержденный парламентом бюджет на 2018 год, многие чиновники засомневались в своей дальнейшей судьбе", - описывает ситуацию политолог.

Сокращения коснулись даже СНБ

И добавляет, что сомнения чиновников были не напрасны - в Минфине последовала жесткая кадровая чистка: "Из почти 3 тысяч сотрудников уволены более 650, включая тех, кого еще совсем недавно считали непотопляемыми". Кадровые перемены коснулись и силовых структур, продолжает Наталья Харитонова: "Дважды менялись руководители МВД. В Ташкенте в кулуарах говорят об отставках нескольких генералов из Службы национальной безопасности и Службы охраны президента. Сообщается об увольнении двух замминистра обороны, семьдесят шесть высших офицеров уволены или понижены в должностях".

Харитонова считает важным и следующий аспект. Хотя подписанная главой государства 9 января новая оборонная доктрина страны продолжает курс на неучастие узбекских военных в зарубежных операциях и неразмещение на территории страны иностранных баз, документ содержит оговорку о том, что с учетом конкретной ситуации его положения могут быть пересмотрены. При этом в октябре 2017 года впервые за 20 лет на узбекском полигоне Фориш прошли совместные с Россией учения. Кроме того, в 2018 году РФ поставит Узбекистану транспортно-боевые вертолеты Ми-35.

Узбекский капитализм без шоковой терапии?

Наталья Харитонова предлагает принять во внимание то, что, несмотря на общую вывеску либерализации, нововведения разнонаправленные - где то идет смягчение в целях роста предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности, а где-то - ужесточение контроля государства. В идеале, продолжает эксперт, власти ищут некую подходящую модель контролируемого капитализма.

Впрочем, и прежде, после обретения независимости, в Ташкенте не пошли по пути шоковой терапии, как в России и Казахстане. И в сложных условиях бедной, густонаселенной страны с молодым населением все же сумели сохранить относительную стабильность, которая к концу 2000-х перешла в стагнацию. И из этой стагнации новое руководство, судя по всему, энергично ищет выход.

В целом президент Мирзиёев начал ломку многих политических и экономических инструментов, посредством которых власти управляла страной на протяжении четверти века, констатирует Юрий Черногаев. Рядовых граждан эти новации по большей части пока не коснулись, но были встречены в целом позитивно. Фермеры и предприниматели рады возможности достаточно свободно торговать с зарубежьем, в первую очередь с Россией, говорит Черногаев.

"При этом вдвое выросли налоги для юридических лиц, что косвенно ударило по многим высшим чиновникам, зато с 2018 года меньше платят физлица. Оказалось, что в бюджете есть деньги для развития инфраструктуры городов, закупки автобусов и продолжения строительства метро в Ташкенте. Сняты с должностей более двадцати глав местных администраций, что соответствовало мечтам многих простых жителей", - перечисляет политолог.

Мерзиёев стал настоящим лидером

"У активного реформаторства есть негативные стороны, но, в силу непривычного и нового для населения открытого стиля Шавката Мирзиёева, нужно признать - если до обращения к парламенту он был президентом, то после него стал лидером нации", - подчеркивает Наталья Харитонова.

По ее оценке, эту новую роль глава государства в январе старается использовать для того, чтобы в целом изменить стиль общения чиновников с населением и с прессой и имплементировать в систему управления механизмы обратной связи между "верхами и низами" общества.

Поэтому, продолжает собеседница DW, сценарий, осуществляемый Мирзиёевым, предписывает чиновникам высокого уровня освещать важные шаги госорганов в ходе пресс-конференций для СМИ в открытом режиме и отвечать там на вопросы журналистов. Первая такая пресс-конференция состоялась 12 января, с прямой трансляцией по ТВ.