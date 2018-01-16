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Стремительный рост цен на нефть и масштабные стройки не смогли разогнать рост экономики России до 2%
10:07 16.01.2018 |
В прошлом году экономика России выросла на 1,4-1,8%, посчитало Минэкономразвития на основе недельных и квартальных данных Росстата. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, - 1,7% - и ниже официального прогноза Минэкономразвития - 2,1%. Но прежде чем пересматривать оценки и прогнозы, нужно дождаться полных статистических данных, замечает министр экономического развития Максим Орешкин, судя по другим индикаторам, ВВП мог вырасти и больше.
Полученные в конце года результаты опросов предпринимателей, данные о потреблении электроэнергии, железнодорожных грузоперевозках и авиаперевозках говорят о том, что ситуация в промышленности улучшается, написано в мониторинге министерства «Картина экономики». Рекордный за шесть лет спад обрабатывающей промышленности в ноябре - сразу на 4,7% - оно называет локальным явлением, связанным с плохой динамикой металлургии и машиностроения. А если использовать медианную оценку, сгладив влияние «аномально высоких или низких темпов роста в отдельных отраслях», то был не спад, а рост на 2,8%, писало министерство в декабре. Новый метод тогда озадачил экономистов. Как правило, с помощью медианной оценки рассчитывают средние доходы населения, замечал замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, подход может оказаться нерелевантным.
С осторожностью следует относиться и к другим перечисленным индикаторам, считают экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков и главный экономист БКС Владимир Тихомиров. На грузооборот влияют изменения в тарифах и субсидиях, на электричество - отклонения температуры от нормы, говорит Исаков. А оптимизм предпринимателей, по словам Тихомирова, часто не трансформируется в устойчивый рост экономики. То же касается спроса: Минэкономразвития в обзоре обращает внимание на то, что данные о расходах домохозяйств на конечное потребление заметно превосходят данные об обороте розницы, и предполагает, что Росстат упускает из виду некоторые показатели, например зарубежные онлайн-покупки и поездки. Но эти данные процикличны и колеблются сильнее, чем ВВП, поэтому выводы также нужно делать аккуратно, считает Исаков.
Минэкономразвития спорило с аналитиками по поводу темпов экономического роста с весны, когда ВВП совершил неожиданный рывок, ускорившись до 2,5% в годовом выражении. Основной вклад внесла промышленность: аномально холодный май, в котором оказался еще и лишний рабочий день, разогнал ее рост до пятилетнего максимума - 5,6%. Еще одним фактором роста стали мегапроекты: по оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, 90% прироста инвестиций в январе - сентябре пришлось на крупнейшие стройки - Керченский мост, газопровод «Сила Сибири» и объекты к чемпионату мира по футболу 2018 г. Все дело в разовых факторах, настаивали экономисты, долго ускорение не продлится. Однако Минэкономразвития с этим мнением не соглашалось. Но уже в III квартале восстановление экономики замедлилось до 1,8%, а к концу года и вовсе выдохлось, ряд экономистов заговорили о том, что источники роста исчерпались, а ситуация в промышленности близка к рецессии. Судя по очень плохой динамике промышленности в октябре - ноябре, ВВП в 2017 г. мог вырасти всего на 1,4%, считает Орлова, с такой оценкой согласен и председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов.
Излишний оптимизм Минэкономразвития пока снижает доверие к его прогнозам, говорит Орлова, однако, если они все время будут выше прогнозов аналитиков на определенную величину, рынок к ним приспособится.
В этом году экономика ускорит рост до 2%, ждет Минэкономразвития, это близко к консенсус-прогнозу экономистов Reuters - 1,9%. Может быть и больший рост, считает Исаков. В 2018 г. завершается ряд крупных инвестиционных проектов: и газопровод «Сила Сибири», и Керченский мост должны быть сданы, скептична Орлова, поэтому вряд ли рост ВВП превысит 1,5%. Первое полугодие будет лучше, считает она: будут активно финансироваться крупные инвестпроекты, потребление будет поддерживаться за счет кредитного плеча. Но во второй половине года ЦБ может ужесточить пруденциальные нормы, чтобы не допустить перегрева, а власти могут принять решение о повышении налогов, и настроения потребителей ухудшатся.
До 2% ВВП может ускориться лишь к концу года благодаря эффекту базы, не согласен Тремасов. В первом полугодии по той же причине экономика замедлится до 0-0,5% в годовом выражении, а в среднем за год рост составит около 1-1,5%. «Сможем мы расти быстрее или нет? Это будет понятно после выборов, когда, как ожидается, правительство представит план экономических реформ», - говорит Тремасов. Многое также будет зависеть от цен на нефть и решений по поводу санкций, отмечает Тихомиров, но без реформ ВВП так и будет расти на 1,5%, максимум на 2% в год, впрочем, даже если правительство на них решится, ускорения стоит ждать лишь в 2019-2020 гг. Дополнительных источников роста нет: реформы только обсуждаются, критична Орлова.
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