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В Резервном фонде России закончились деньги - прекращает свое существование с февраля
09:31 11.01.2018 |
Резервный фонд РФ истрачен на покрытие дефицита бюджета и с 1 февраля прекращает свое существование, Фонд национального благосостояния сократился на 14%.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.
В частности сообщается, что остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд. долл. США, 6,71 млрд. евро и 1,10 млрд. фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.
«В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки ... с 1 февраля 2018 г. Резервный фонд прекратит свое существование»,- говорится в сообщении.
В тоже время, Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2017 год в рублях сократился на 14%, до 3,753 триллиона рублей с 4,359 триллиона рублей, в долларах - на 9,3%, до 65,15 миллиарда долларов с 71,87 миллиарда долларов.
Объем фонда по состоянию на 1 декабря составлял 3,905 триллиона рублей (66,94 миллиарда долларов), таким образом за месяц ФНБ в рублях сократился на 3,9%, в долларах - на 2,7%. В декабре из ФНБ в бюджет РФ были перечислены 124,11 миллиарда рублей на балансировку Пенсионного фонда, включая 117,2 миллиарда рублей от реализации в декабре 0,90 миллиарда долларов, 0,76 миллиарда евро и 0,15 миллиарда фунтов стерлингов и 6,9 миллиарда рублей, поступившие от Внешэкономбанка в ноябре 2017 года.
По состоянию на 1 января 2018 г. объем ФНБ составил 3 752,94 млрд. рублей, что эквивалентно 65,15 млрд. долл.
Как сообщал УНИАН, Резервный фонд России формировался из поступлений доходов от экспорта нефти и газа. Он призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет.
Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
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