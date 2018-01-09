Российскую базу в Сирии атаковали высокотехнологичные дроны? Сомнительно

Министерство обороны России в понедельник заявило, что при налете дронов на российские базы в Сирии 6 января были использованы некие высокие технологии, полученные от обладающих ими стран. Это заявление встретило скептическую реакцию у западных экспертов.

Научный сотрудник Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) Шашанк Джоши сказал Русской службе Би-би-си, что ему кажется "крайне маловероятным", чтобы США, Турция, арабские государства или еще какие-либо страны региона передали участникам войны в Сирии действительно высокотехнологичные беспилотные аппараты большой дальности и высоты полета и вообще какие-либо высокие технологии.

"США все ощутимее сокращают свою помощь различным воюющим сторонам в Сирии, да и до сих пор отказывались передавать им высокотехнологичное оружие, а если бы высокотехнологичные дроны попытались передать другие страны - Саудовская Аравия или Турция, например, - то у них возникли бы большие проблемы с США", - сказал Шашанк Джоши.

Министерство обороны России в понедельник признало факт налета - впрочем, по заверениям ведомства, неудачного - на российскую авиабазу Хмеймим и морскую базу Тартус 6 января.

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением, сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - объявило министерство обороны.

В заявлении также говорится, что для налета использовались дроны "самолетного типа", но из всех этих утверждений не следует напрямую, что дроны были новейшими и технологичными.

Российское агентство РИА Новости связалось с Пентагоном, где заявили, что подобные беспилотники "легко доступны" на открытом рынке.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", - цитирует РИА Новости официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

Шашанк Джоши вполне допускает, что попытка налета могла быть организована при помощи простых дронов, которых довольно легко можно модифицировать, подвесить самодельную бомбу и превратить в достаточно примитивное по современным меркам оружие. Воюющие стороны в Сирии, напоминает эксперт, уже неоднократно это делали.

11 декабря Путин объявил на базе Хмеймим о победе в сирийской войне.

О том, что при налете на Хмеймим использовались примитивные дроны, сразу после происшествия сообщали и несколько арабских и российских источников в интернете.

Министерство обороны России в обнародованном в понедельник заявлении утверждает, что налет был полностью отбит: семь беспилотников были сбиты комплексом ПВО "Панцирь-С", еще шесть перехватили и посадили вне баз подразделения радиоэлектронной борьбы, при этом три из этих шести дронов при посадке взорвались.

Налет 6 января стал второй атакой на российскую базу в Сирии за неделю.

31 декабря база Хмеймим была обстреляна предположительно из минометов. Четыре дня спустя газета "Коммерсант", а затем и некоторые другие источники, сообщили, что в результате обстрела были уничтожены или повреждены минимум семь самолетов.

В конце прошлой недели министерство обороны признало факт обстрела и гибели двух российских военных, но при этом заявило, что авиатехника при обстреле повреждена не была.