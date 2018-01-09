Российскую базу в Сирии атаковали высокотехнологичные дроны? Сомнительно

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Российскую базу в Сирии атаковали высокотехнологичные дроны? Сомнительно

 

Министерство обороны России в понедельник заявило, что при налете дронов на российские базы в Сирии 6 января были использованы некие высокие технологии, полученные от обладающих ими стран. Это заявление встретило скептическую реакцию у западных экспертов.

Научный сотрудник Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) Шашанк Джоши сказал Русской службе Би-би-си, что ему кажется "крайне маловероятным", чтобы США, Турция, арабские государства или еще какие-либо страны региона передали участникам войны в Сирии действительно высокотехнологичные беспилотные аппараты большой дальности и высоты полета и вообще какие-либо высокие технологии.

"США все ощутимее сокращают свою помощь различным воюющим сторонам в Сирии, да и до сих пор отказывались передавать им высокотехнологичное оружие, а если бы высокотехнологичные дроны попытались передать другие страны - Саудовская Аравия или Турция, например, - то у них возникли бы большие проблемы с США", - сказал Шашанк Джоши.

Министерство обороны России в понедельник признало факт налета - впрочем, по заверениям ведомства, неудачного - на российскую авиабазу Хмеймим и морскую базу Тартус 6 января.

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением, сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - объявило министерство обороны.

В заявлении также говорится, что для налета использовались дроны "самолетного типа", но из всех этих утверждений не следует напрямую, что дроны были новейшими и технологичными.

Российское агентство РИА Новости связалось с Пентагоном, где заявили, что подобные беспилотники "легко доступны" на открытом рынке.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", - цитирует РИА Новости официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

Шашанк Джоши вполне допускает, что попытка налета могла быть организована при помощи простых дронов, которых довольно легко можно модифицировать, подвесить самодельную бомбу и превратить в достаточно примитивное по современным меркам оружие. Воюющие стороны в Сирии, напоминает эксперт, уже неоднократно это делали.

 11 декабря Путин объявил на базе Хмеймим о победе в сирийской войне.

О том, что при налете на Хмеймим использовались примитивные дроны, сразу после происшествия сообщали и несколько арабских и российских источников в интернете.

Министерство обороны России в обнародованном в понедельник заявлении утверждает, что налет был полностью отбит: семь беспилотников были сбиты комплексом ПВО "Панцирь-С", еще шесть перехватили и посадили вне баз подразделения радиоэлектронной борьбы, при этом три из этих шести дронов при посадке взорвались.

Налет 6 января стал второй атакой на российскую базу в Сирии за неделю.

31 декабря база Хмеймим была обстреляна предположительно из минометов. Четыре дня спустя газета "Коммерсант", а затем и некоторые другие источники, сообщили, что в результате обстрела были уничтожены или повреждены минимум семь самолетов.

В конце прошлой недели министерство обороны признало факт обстрела и гибели двух российских военных, но при этом заявило, что авиатехника при обстреле повреждена не была.
 

ПО РУБРИКАМ

17:19 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 9 ян­ва­ря со­ста­вил 28,2032 грн

17:01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 09.01.18

15:00 Со­зда­тель Ethereum Ви­та­лик Бу­те­рин пред­ло­жил но­вую мо­дель ICO

14:38 Ев­ро и фунт де­ше­ве­ют к дол­ла­ру и иене 9 ян­ва­ря

14:05 Telegram со­здаст соб­ствен­ную крип­то­ва­лю­ту и блок­чейн-плат­фор­му

13:32 Япон­ские ин­дек­сы об­но­ви­ли мак­си­му­мы с 1991г, гон­конг­ский ин­ди­ка­тор вы­рос 11-ю сес­сию под­ряд

11:51 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 9 ян­ва­ря

11:26 Что ждет крип­то­ва­лют­ную и блок­чейн-ин­ду­стрию в 2018 го­ду

11:10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 05.01.2018

11:04 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 09.01.18

10:48 НБУ про­дал 5 ян­ва­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 25 340 млн гри­вен

10:42 5 ян­ва­ря НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 2 500 млн гри­вен

10:21 Крип­то­ва­лю­ты: даль­ше без Юж­ной Ко­реи

10:03 На меж­бан­ке 5 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $1 млн до $229,7 млн

09:56 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 9 ян­ва­ря на фоне про­гно­зов по став­ке ФРС США в 2018 го­ду

• дальше…

19:11 Ин­фля­ция в Укра­ине в 2017г уско­ри­лась до 13,7% – Гос­стат

16:15 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет обя­за­тель­ную по­да­чу де­кла­ра­ций граж­да­на­ми с вы­со­ки­ми до­хо­да­ми

13:57 Нефть сла­бо до­ро­жа­ет 9 ян­ва­ря, Brent тор­гу­ет­ся у $67,85 за бар­рель

12:59 Бен­зи­ны и ДТ в роз­ни­це 9 ян­ва­ря по­до­ро­жа­ли на 10-40 коп./л

09:56 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 9 ян­ва­ря на фоне про­гно­зов по став­ке ФРС США в 2018 го­ду

09:53 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла 2,6 млрд куб. м га­за из ПХГ с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

09:17 Уро­вень бед­но­сти в Укра­ине в 2017 го­ду сни­зил­ся до 12% - ди­рек­тор КМИС

08:43 Южа­ни­на рас­ска­за­ла, при ка­ких усло­ви­ях сни­зят по­шли­ны на ввоз в Укра­и­ну ав­то­мо­би­лей

08:18 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

05.01 В 2017 меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы вы­рос­ли на 21% до $18,8 млрд

• дальше…

17:58 Подъ­ем Ард­зин­бы: За­чем Пу­ти­ну ну­жен мо­ло­дой ге­не­рал-не­удач­ник

17:39 Как Ким Чен Ын всех пе­ре­иг­рал

15:36 Ки­тай­ские май­не­ры на­ча­ли по­ки­дать стра­ну под дав­ле­ни­ем вла­стей

15:14 Пе­ре­ста­нов­ки в поль­ском ка­б­мине. Убра­ли ми­ни­стра ино­стран­ных дел Ва­щи­ков­ско­го, ми­ни­стра обо­ро­ны Ма­це­ре­ви­ча и не­ко­то­рых дру­гих

09:48 Ва­лют­ные ре­зер­вы Ки­тая в де­каб­ре вы­рос­ли 11-й ме­сяц под­ряд, при­ба­вив за год бо­лее $129 млрд

08:50 Рос­сий­скую ба­зу в Си­рии ата­ко­ва­ли вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные дро­ны? Со­мни­тель­но

08:28 В Москве воз­му­ще­ны ис­ком ВТО в свя­зи с за­пре­том на им­порт сви­ни­ны из ЕС

08:17 Ки­тай ли­шил КНДР обо­ру­до­ва­ния и ме­тал­лов

08:16 В Иране за­пре­ти­ли пре­по­да­вать ан­глий­ский язык в на­чаль­ных шко­лах

08:13 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

08:10 Не­дол­го му­зы­ка иг­ра­ла: вла­сти США уже­сто­ча­ют за­ко­ны о ма­ри­ху­ане

08:07 В Ве­не­су­э­ле во­ен­ных при­ста­ви­ли охра­нять су­пер­мар­ке­ты

08:04 Ин­фля­ция в Ве­не­су­э­ле по ито­гам 2017 го­да пре­вы­си­ла 2600%‍

07:49 В Са­у­дов­ской Ара­вии бу­дут су­дить прин­цев за за­ба­стов­ку у двор­ца

05.01 Ко­нец иран­ской ре­во­лю­ции: как воз­ник­ли и ку­да про­па­ли про­те­сты в ис­лам­ской рес­пуб­ли­ке

• дальше…

14:30 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

14:14 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

08:25 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

• дальше…

14:14 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

12:34 Рос­сия со­рва­ла пе­ре­го­во­ры о ми­ро­твор­цах ООН на Дон­бас­се

10:49 Борь­ба с кор­руп­ци­ей мо­жет стать глав­ной ча­стью пла­на Мар­шал­ла для Укра­и­ны

09:05 Ги­бри­ды за­ры­ва­ют­ся в зем­лю и го­то­вят­ся к ата­ке

08:18 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

08:13 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

07:41 СМИ: Кур­чен­ко про­дал Они­щен­ко и Фук­су пра­ва на день­ги Яну­ко­ви­ча

05.01 Ляш­ко ку­пил дом сто­и­мо­стью 552 грн за кв. м – де­кла­ра­ция

05.01 ​Кипр­ский суд по­ста­но­вил за­мо­ро­зить ак­ти­вы Ах­ме­то­ва на $820 млн

05.01 Са­а­ка­шви­ли на ро­дине при­го­во­ри­ли за­оч­но к трем го­дам тюрь­мы за пре­вы­ше­ние пол­но­мо­чий на по­сту пре­зи­ден­та Гру­зии

04.01 Меж­ду ЛНР и ДНР на­зре­ва­ет оче­ред­ной ви­ток тор­го­вой вой­ны

04.01 Гла­ва МИД ФРГ на­ме­рен по­кон­чить с вой­ной на Дон­бас­се

03.01 Суд под­твер­дил ре­ше­ние ГМС об от­ка­зе ли­шен­но­му граж­дан­ства Укра­и­ны Са­а­ка­шви­ли в ста­ту­се ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в за­щи­те

03.01 Укра­ин­ский ра­кет­ный ком­плекс Гром-2 го­тов к пер­вым поле­вым ис­пы­та­ни­ям

03.01 Яце­нюк про­дал 30% те­ле­ка­на­ла Espreso.TV за $1,5 млн

• дальше…

17:14 CES 2018: SanDisk по­ка­за­ла са­мую ма­лень­кую 1-Тбайт флеш­ку

13:45 CES 2018: об­нов­лён­ный шлем вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти HTC Vive Pro и адап­тер Vive Wireless

09:58 Samsung The Wall — пер­вый в ми­ре 146-дюй­мо­вый мо­дуль­ный теле­ви­зор MicroLED

07:53 CES 2018: скру­чи­ва­ю­щий­ся OLED-дис­плей LG раз­ме­ром 65 дюй­мов

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Apple при­зна­ла уяз­ви­мость по­чти всех сво­их си­стем

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

05.01 Пред­став­лен смарт­фон Nokia 6 вто­ро­го по­ко­ле­ния

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

04.01 Bloomberg: Google в 2016 го­ду уве­ла в оф­шо­ры 16 млрд ев­ро

03.01 Шэ­нь­чж­энь пер­вым в ми­ре пол­но­стью пе­ре­шел на элек­тро­бу­сы: их в го­ро­де на­счи­ты­ва­ет­ся 16359 штук

03.01 На при­зыв юж­но­ко­рей­ской юри­ди­че­ской фир­мы по­дать в суд на Apple от­клик­ну­лось око­ло 67 000 че­ло­век

03.01 Круп­ней­шие взло­мы и ата­ки в крип­то­про­стран­стве за 2017 год

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Во­ди­те­ли смо­гут за­ка­зы­вать но­мер­ные зна­ки через он­лайн-ка­бинет

• дальше…

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно