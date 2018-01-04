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Российский Альфа-банк прекратит сотрудничать с оборонными предприятиями РФ из-за санкций
08:24 04.01.2018 |
Альфа-банк предупредил оборонные предприятия России, что не будет их обслуживать. Об этом рассказал «Эху Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев. По его словам, банк не собирается разом разрывать все отношения, но старается максимально сократить риски. Оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля Альфа-банка, отметил Сысуев. Данное решение не отразится на вкладчиках, добавил он.
О каком именно сотрудничестве идет речь и в каких сроки Альфа-банк планирует полностью отказаться от сотрудничества с оборонными предприятиями Сысуев не уточнил.
В конце декабря председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман рассказал, что из-за санкций у Альфа-банка сократилась клиентская база. В частности, он прекратил обслуживать оборонные предприятия. Их в основном финансировало государство, отметил Фридман. «Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что российские власти из-за западных санкций обсуждают возможность создания банка для кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса.По данным «Коммерсанта», такой банк может быть создан на базе Российской финансовой корпорации (РФК), на 100% принадлежащей «Рособоронэкспорту» и входящей в «Ростех». По данным «Интерфакса», в качестве базового банка также рассматривается «Глобэкс», «дочка» Внешэкономбанка.
Это не первый случай, когда санкции влияют на работу Альфа-банка. Три года назад - в 2015 г. - банк закрыл представительство в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. «В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте», - заявил тогда РБК представитель Альфа-банка Леонид Игнат. Сейчас Альфа-банк является крупнейшим частным банком в России.
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