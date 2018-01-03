Россия осталась без Резервного фонда

С начала 2018 года в России упразднен Резервный фонд, с помощью которого финансировался дефицит бюджета страны. Формально он объединен с Фондом национального благосостояния (ФНБ). DW разбиралась, для чего это сделано, сколько денег остается в ФНБ России и на что их будут расходовать.

Поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие объединение двух фондов, были приняты еще летом прошлого года. В Минфине заранее рассчитали, что Резервный фонд к началу 2018 года будет уже исчерпан, а российский бюджет в ближайшие годы будет оставаться дефицитным. Поэтому ФНБ, который изначально предназначался только для финансирования устойчивого пенсионного обеспечения россиян, теперь перенимает также функции Резервного фонда и будет расходоваться на покрытие дефицита госказны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что слияние фондов должно обеспечить "больше маневренности для использования средств резерва".

"Вместо денег для будущих поколений - покрытие дефицита бюджета"

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году на базе появившегося четырьмя годами ранее Стабилизационного фонда, в который поступали нефтегазовые сверхдоходы. По оценке завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина, разделение Стабфонда в свое время преследовало идею "изъять из текущего оборота избыточные деньги и отложить их для будущих поколений" в ФНБ.

Теперь же эта идея отходит в сторону, рассказал он "Ленте.ру". "ФНБ теряет целевое назначение как фонд будущих поколений. На первое место приходит использование фонда как резерва на черный день, а также как денежного мешка для разных целевых программ", - полагает эксперт.

Аналогично высказывалась о слиянии фондов и главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова: "ФНБ - это фонд будущих поколений, средства, которые должны были использоваться в случае структурных реформ. Пока у нас нет такого сценария. Сейчас задача, которая стоит перед Минфином, перед бюджетом, - это все-таки начать использовать средства ФНБ в случае волатильности цены на нефть или других негативных событий для бюджета".

Сколько средств осталось?

Согласно закону, к 1 февраля оставшиеся средства Резервного фонда должны будут поступить в ФНБ. Однако, судя по всему, это будет пустой формальностью. За несколько дней до Нового года Силуанов заявил, что к 1 января Резервный фонд будет полностью потрачен. В начале декабря в нем оставалось еще 994 млрд рублей, годом ранее - два триллиона рублей.

В ФНБ, по официальным данным, на 1 декабря 2017 года было 3,9 трлн рублей, за год он сократился на 700 млрд рублей. Январских цифр еще нет, но в Минфине рассчитывали, что к началу 2018 года в фонде останется 3,7 трлн рублей. Немалая часть из этих денег вложена в активы и инфраструктурные проекты. Объем свободных средств в ФНБ составляет порядка 2,3 трлн рублей.

Как будут тратить ФНБ в ближайшие годы

По планам российских властей, в 2018 году дефицит бюджета РФ составит 1,271 трлн рублей. Из них 1,114 трлн рублей планируется погасить за счет ФНБ. В то же время фонд должен пополниться на 717 млрд рублей. Правда, в конце декабря глава Минфина отметил, что часть расходов федеральных ведомств на 2017 год должны быть перенесены на год нынешний, из-за чего бюджетный дефицит на деле может оказаться выше первоначального прогноза. Будут ли дополнительные расходы погашаться за счет резервов ФНБ, Антон Силуанов не пояснил.

В 2019-2020 бюджет страны останется дефицитным - расходы превысят доходы на 819 и 870 млрд рублей соответственно. Однако в правительстве надеются, что на покрытие этой разницы средства ФНБ тратить в будущем почти не придется - только порядка восьми млрд рублей в течении двух лет. В остальном средства фонда по-прежнему предполагается направлять на поддержание сбалансированности страховой пенсионной системы и софинансирование добровольных пенсионных накоплений.