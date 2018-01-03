Финансовые новости
- |
- 03.01.18
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россия осталась без Резервного фонда
07:30 03.01.2018 |
С начала 2018 года в России упразднен Резервный фонд, с помощью которого финансировался дефицит бюджета страны. Формально он объединен с Фондом национального благосостояния (ФНБ). DW разбиралась, для чего это сделано, сколько денег остается в ФНБ России и на что их будут расходовать.
Поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие объединение двух фондов, были приняты еще летом прошлого года. В Минфине заранее рассчитали, что Резервный фонд к началу 2018 года будет уже исчерпан, а российский бюджет в ближайшие годы будет оставаться дефицитным. Поэтому ФНБ, который изначально предназначался только для финансирования устойчивого пенсионного обеспечения россиян, теперь перенимает также функции Резервного фонда и будет расходоваться на покрытие дефицита госказны.
Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что слияние фондов должно обеспечить "больше маневренности для использования средств резерва".
"Вместо денег для будущих поколений - покрытие дефицита бюджета"
Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году на базе появившегося четырьмя годами ранее Стабилизационного фонда, в который поступали нефтегазовые сверхдоходы. По оценке завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина, разделение Стабфонда в свое время преследовало идею "изъять из текущего оборота избыточные деньги и отложить их для будущих поколений" в ФНБ.
Теперь же эта идея отходит в сторону, рассказал он "Ленте.ру". "ФНБ теряет целевое назначение как фонд будущих поколений. На первое место приходит использование фонда как резерва на черный день, а также как денежного мешка для разных целевых программ", - полагает эксперт.
Аналогично высказывалась о слиянии фондов и главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова: "ФНБ - это фонд будущих поколений, средства, которые должны были использоваться в случае структурных реформ. Пока у нас нет такого сценария. Сейчас задача, которая стоит перед Минфином, перед бюджетом, - это все-таки начать использовать средства ФНБ в случае волатильности цены на нефть или других негативных событий для бюджета".
Сколько средств осталось?
Согласно закону, к 1 февраля оставшиеся средства Резервного фонда должны будут поступить в ФНБ. Однако, судя по всему, это будет пустой формальностью. За несколько дней до Нового года Силуанов заявил, что к 1 января Резервный фонд будет полностью потрачен. В начале декабря в нем оставалось еще 994 млрд рублей, годом ранее - два триллиона рублей.
В ФНБ, по официальным данным, на 1 декабря 2017 года было 3,9 трлн рублей, за год он сократился на 700 млрд рублей. Январских цифр еще нет, но в Минфине рассчитывали, что к началу 2018 года в фонде останется 3,7 трлн рублей. Немалая часть из этих денег вложена в активы и инфраструктурные проекты. Объем свободных средств в ФНБ составляет порядка 2,3 трлн рублей.
Как будут тратить ФНБ в ближайшие годы
По планам российских властей, в 2018 году дефицит бюджета РФ составит 1,271 трлн рублей. Из них 1,114 трлн рублей планируется погасить за счет ФНБ. В то же время фонд должен пополниться на 717 млрд рублей. Правда, в конце декабря глава Минфина отметил, что часть расходов федеральных ведомств на 2017 год должны быть перенесены на год нынешний, из-за чего бюджетный дефицит на деле может оказаться выше первоначального прогноза. Будут ли дополнительные расходы погашаться за счет резервов ФНБ, Антон Силуанов не пояснил.
В 2019-2020 бюджет страны останется дефицитным - расходы превысят доходы на 819 и 870 млрд рублей соответственно. Однако в правительстве надеются, что на покрытие этой разницы средства ФНБ тратить в будущем почти не придется - только порядка восьми млрд рублей в течении двух лет. В остальном средства фонда по-прежнему предполагается направлять на поддержание сбалансированности страховой пенсионной системы и софинансирование добровольных пенсионных накоплений.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет-2017 выполнен по доходам на 100%, недовыполнен в декабре на 17% - Госказначейство
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский ракетный комплекс Гром-2 готов к первым полевым испытаниям
|Сводный бюджет Украины в ноябре вышел в плюс на 34 миллиарда против дефицита годом ранее
|Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза к октябрю
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 мес ухудшилось на 30,2% – до $7,84 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом
|Трамп пригрозил палестинцам прекращением финансовой помощи
|Парламент Израиля осложнил возможное разделение Иерусалима
|Муфтий Египта одобрил запрет на торговлю биткоинами
|Протесты в Иране: джинна выпустили из бутылки
|Россия осталась без Резервного фонда
Это интересно
|LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей
|Рост курса биткойна бьет кардеров по карману
|5 технологий будущего, которые изменят жизнь уже в 2018
|Опубликован список худших паролей 2017 года
|HTC выпустит лампочку, которая может спасать жизни
|Разработчики портативной зарядной станции FingerPow собрали на Kickstarter в пять раз больше средств, чем планировали
|В Японии проведены успешные испытания 5G-связи в движении