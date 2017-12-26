Интерпол отказался объявить в международный розыск лидера партии власти Молдовы

Международная организация уголовной полиции "Интерпол" отказалась объявлять лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка в международный розыск по запросу России.

Об этом сообщает портал Newsmaker.

Генеральный секретариат "Интерпола" рассмотрел запрос России об объявлении лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в международный розыск. России было отказано.

"Интерпол объяснил свое решение тем, что "организация не может вмешиваться в споры политического содержания между двумя странами-членами".

Это уже не первое такое решение "Интерпола". В июне организация уже отказывалась объявлять Плахотнюка в розыск.

Напомним, в начале декабря лидера правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.

Следственный комитет РФ обвиняет Плахотнюка по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды").

Владимир Плахотнюк формально не является представителем ни одного руководящего органа Молдовы, хотя в течение 5 лет был депутатом парламента и некоторое время занимал должность вице-спикера. В то же время политические обозреватели Молдовы сходятся во мнении, что он является фактическим руководителем государства.

Плахотнюк также является ключевым олигархом Молдовы, контролируя ряд бизнесов и медиа страны. Долгое время он был бизнес-партнером нынешнего украинского президента Петра Порошенко; утверждается, что несколько лет назад они вышли из совместного бизнеса.