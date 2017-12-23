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Узнают ли когда-то жители Молдавии, кто украл у них миллиард?
20:37 22.12.2017 |
В Молдавии вновь вспомнили о "краже века". Вечером 21 декабря Национальный банк страны представил краткое содержание второго отчета специалистов американского детективного агентства Kroll, занимающегося расследованием вывода из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов США в 2013-2014 годах. В опубликованном на английском языке 57-страничном документе указано, какие механизмы использовались для отмывания денег и в какие страны они были переведены, однако нет ни слова о том, кто был конечным бенефициаром. DW с помощью экспертов попыталась разобраться, почему нет ответа на этот вопрос.
История вопроса
Банковский скандал вспыхнул в Молдавии в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три молдавских банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii - один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Через эти учреждения выдавались "плохие", то есть, явно невозвратные кредиты в крупных размерах, что поставило банки на грань финансового краха. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Но ничего не помогло. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдавии долларов в страну не вернулся.
В начале 2015 года для расследования "кражи века" молдавское правительство пригласило специалистов американского детективного агентства Kroll. В отчете, представленном детективами агентства в декабре 2017 года, указаны страны, в которых отмывались деньги из молдавских банков. В основном, это Латвия, но были задействованы также Китай, Россия, Эстония, Швейцария, США и другие страны. Часть денег оказалась на Кипре и в Гонконге. Детективы отмечают, что это не конечные пункты назначения, но дальнейший путь денежных потоков пока неясен.
По данным сыщиков, координацией процесса занималась так называемая "группа Шора" - 77 компаний и физических лиц, связанных с мэром молдавского города Оргеев, бизнесменом Иланом Шором, мужем российской певицы Жасмин. Об этой же группе говорилось и в первом отчете детективов, обнародованном в мае 2015 года. В июне того же года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за "нанесение материального ущерба в особо крупных размерах с помощью обмана и злоупотребления доверием". По решению суда, Шор будет взят под стражу после вынесения окончательного приговора вышестоящими судебными инстанциями. Сейчас он находится под судебным контролем.
В поисках виновных
Публикация второго доклада агентства Kroll вызвала оживленные дискуссии как в политических кругах, так и в обществе. В резюме, представленном Нацбанком, нет ответа на главный вопрос: а кто, собственно, получил украденные из Молдавии деньги? Ни одна фамилия не названа. "Народ должен знать своих героев", - считает лидер парламентской Либеральной партии Михай Гимпу, потребовавший, чтобы отчет в полном объеме был опубликован на румынском языке.
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