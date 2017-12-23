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Крымский мост подорожает на 3 млрд рублей из-за ошибки с грунтом
20:17 22.12.2017 |
В ходе строительства Крымского моста для земляной насыпи, по которой проложены железнодорожные подходы к мосту, был выбран непригодный грунт. Для его замены и сопутствующих работ может потребоваться до 2,9 млрд рублей, заявил гендиректор компании-подрядчика "Ленпромтранспроект" Ростислав Шкурко в пятницу, 22 декабря.
Как пояснил Шкурко, ошибки в исследованиях допустила компания "Крымсетьэнергопроект". Сейчас решено не укреплять грунт, а заменить его новым.
На закупку нового грунта понадобится не менее полумиллиарда рублей. Помимо этого, потребуются дополнительные работы по электрификации, системам сигнализации и транспортной безопасности. Генподрядчик "Стройгазмонтаж", однако, заверил, что дополнительные работы не повлияют на сроки ввода моста в эксплуатацию.
Строительство моста в Крым началось после российской аннексии этого полуострова в 2014 году. Ожидается, что в конце 2018 года по мосту будет открыто автомобильное движение. Стоимость Крымского моста оценивается более чем в 240 млрд рублей.
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