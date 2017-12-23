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Лукашенко создает условия для использования криптовалют
18:04 22.12.2017 |
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен развивать цифровую экономику страны. "Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться", - заявил Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов страны в пятницу, 22 декабря.
Белорусский президент сообщил, что подписал декрет "О развитии цифровой экономики", главная цель которого - "создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт".
Декрет, помимо прочего, расширяет список видов деятельности для компаний, которые могут зарегистрироваться в качестве резидента созданной в 2005 году экономической зоны "Парк высоких технологий" (ПВТ), сообщает портал tut.by, ознакомившийся с документом. В перечень, в частности, были добавлены оказание услуг, связанных с созданием и размещением токенов (цифровых знаков), деятельность биржи и оператора обмена криптовалют, а также майнинг и деятельность в сфере киберспорта.
Кроме того, предусмотрено создание условий для внедрения в экономику Беларуси технологии блокчейн, а также использования токенов и криптовалют. Планируется освободить от налогообложения деятельность, связанную с криптовалютами и токенами, в том числе майнингом. Декрет также содержит комплекс мер для привлечения в страну иностранных специалистов - в частности, отсутствие специального разрешения на работу при заключении договора с резидентом ПВТ.
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