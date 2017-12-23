Путин разрешил олигархам тайно вернуть капитал в Россию

На встрече с предпринимателями в Кремле 21 декабря президент России Путин решил порадовать гостей - государство поможет бизнесу безопасно вернуть капитал из-за границы домой с помощью облигаций. Выпущены они будут в 2018 г. По словам Путина, об этом его просил бизнес и предлагал использовать для этого отечественные «облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте». Правительство и ЦБ вопрос проработали, и Путин поручил определить условия и параметры выпуска.

В начале декабря агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщало, что крупный бизнес из-за возможных санкций США попросил государство создать безопасный канал репатриации капитала, одно из предложений - валютные облигации. Минфин дал отрицательное заключение, говорил тогда федеральный чиновник «Ведомостям»: уже есть вся необходимая инфраструктура для валютных вложений - еврооблигации, а «перекладывать валютный риск крупного бизнеса на остальных налогоплательщиков нецелесообразно».

Для желающих вернуть капитал в Россию Минфин выпустит обычные еврооблигации до $3 млрд, сказал в четверг министр финансов Антон Силуанов, программа внешних займов увеличена не будет, цитирует его слова Reuters. Бюджет предусматривает, что в 2018 г. Россия может разместить их на сумму до $3 млрд и еще может быть выпуск до $4 млрд для обмена уже обращающихся бумаг.

Сумма будет намного ниже $3 млрд, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. $1-3 млрд, говорил Reuters источник, близкий к Минфину, - столько предварительно поступило заявок от желающих вернуть сбережения. Представители президента и премьера не раскрыли подробности выпуска.

Отличием от стандартного выпуска еврооблигаций может быть возможность не учитывать их в системах Euroclear и Clearstream, говорит чиновник. Бизнес просил, чтобы информация об их капиталах оставалась в секрете, рассказывал ранее другой чиновник.

Будет ли анонимность?

Если эти бумаги будут учтены в Euroclear или Clearstream, системы сообщат минфину США и тот потребует заблокировать счета, говорит гендиректор УК «Спутник - управление капиталом» Александр Лосев. При выпуске еврооблигаций в мае 2016 г. клиринг уже осуществлял российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Если НРД не будет распространять информацию о покупателях, они сохранят анонимность, также у облигаций может быть номинальный владелец - брокер, который будет управлять бумагами в интересах клиентов, рассказывает Лосев. Спецификации упомянутого инструмента у НРД пока нет, знает человек, близкий к депозитарию, но есть все технологии для обслуживания облигаций в рублях и в валютах. Если не размещать бумаги в Euroclear или Clearstream, то не будет спроса со стороны иностранных инвесторов, выход - разместить основной выпуск в Euroclear или Clearstream, а дополнительный выпуск специально для русских инвесторов - на рынке, рассуждает инвестбанкир. Представители НРД и ЦБ отказались от комментариев.

Привлекательность инвестиций в Россию резко выросла для российского бизнеса благодаря расширению санкций США. Вторичные санкции могут быть применены к любому контрагенту компании, оказавшейся под блокирующими санкциями, если власти США сочтут сделку существенной, отмечает партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин. До конца января будет опубликован отчет о политических деятелях и состоятельных бизнесменах, приближенных к руководству России, говорит он, попадание в отчет не означает автоматического применения санкций, но создает дополнительные риски в будущем.

Выпуск бондов - самый простой вариант защиты от рисков в связи с новыми санкциями, считает Лосев. Но ставка будет небольшой - сопоставимой с текущими ставками евробондов. Не раскрывать владельца таких облигаций возможно, но это может вызывать претензии со стороны FATF - по ее стандартам должно быть ясно, кому продается финансовый продукт, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин, еще одна проблема - автоматический обмен, который требует от финансового института, учитывающего права по таким ценным бумагам, чтобы он знал их конечного бенефициара.