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В Молдавии отправлены в отставку две трети министров
17:13 20.12.2017 |
Молдавское правительство в ходе проведения административной реформы на заседании в среду, 20 декабря, сменило большую часть министров. Со своих должностей были отправлены в отставку шесть руководителей из девяти.
Постов лишились: министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур, занимавшийся приднестровским урегулированием вице-премьер Георгий Балан, глава Минюста Владимир Чеботарь. Уволены были также: министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш.
За несколько дней до этого парламент Молдавии отстранил от должностей нескольких вице-премьеров. В ходе правительственной реформы число министерств в Молдавии было сокращено с 16 до 9.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип объявил о завершении реформы и объяснил кадровые изменения стремлением деполитизировать правительство перед парламентскими выборами 2018 года.
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