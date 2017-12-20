В Молдавии отправлены в отставку две трети министров

Молдавское правительство в ходе проведения административной реформы на заседании в среду, 20 декабря, сменило большую часть министров. Со своих должностей были отправлены в отставку шесть руководителей из девяти.

Постов лишились: министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур, занимавшийся приднестровским урегулированием вице-премьер Георгий Балан, глава Минюста Владимир Чеботарь. Уволены были также: министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш.

За несколько дней до этого парламент Молдавии отстранил от должностей нескольких вице-премьеров. В ходе правительственной реформы число министерств в Молдавии было сокращено с 16 до 9.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип объявил о завершении реформы и объяснил кадровые изменения стремлением деполитизировать правительство перед парламентскими выборами 2018 года.