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Информация об агентстве
Российская "Татнефть" работала в Крыму, несмотря на угрозу санкций – Reuters
15:27 20.12.2017 |
Как минимум до сентября 2017 года подконтрольная подразделениям российской "Татнефти" фирма КОНЦ управляла автозаправочной станцией во временно оккупированном Севастополе, несмотря на угрозу санкций.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные государственного налогового реестра и Государственной статистической службы России.
Согласно документации, с которой корреспондент Reuters ознакомился на заправке, топливо туда поставляла "Татнефть-АЗС-Юг"- 100-процентная "дочка" "Татнефти".
Однако в конце ноября фирма уже не являлась оператором АЗС.
Продолжает ли поставлять "Татнефть-АЗС-Юг" топливо на севастопольскую заправку, агентство не смогло установить.
В "Татнефти" заявили Reuters в сентябре, что у них нет заправок в Крыму и они не поставляют топливо на полуостров.
Агентство не смогло дозвониться по указанному в контактах КОНЦ номеру. По адресу регистрации офиса фирмы также не оказалось.
Однако, как выяснилось, в этом здании до прошлого года находился офис "Татнефти".
Деятельность Татнефти на оккупированном полуострове может стать поводом для внесения ее минфином США в список компаний, с которыми американским фирмам запрещено сотрудничать, отмечает Reuters.
Напомним, Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.
Как известно, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.
Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.
Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.
В компании Siemens факт поставки отрицают. Позже стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.
В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.
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