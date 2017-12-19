Siemens подписал первый крупный контракт в Россией после скандала из-за оказавшихся в Крыму турбин

Немецкий концерн Siemens в понедельник, 18 декабря, подписал контракт на строительство в Нижнекамске парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Стоимость сделки - 380 млн евро.

Контракт в Мюнхене подписали президент Siemens в России Дитрих Мёллер (Dietrich Möller) и генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" (группа компаний "Таиф") Азат Бикмурзин в присутствии заместителя премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер (Ilse Aigner), президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления Siemens Джо Кезера (Joe Kaeser).

Согласно контракту, Siemens поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA. Ожидается, что "Нижнекамскнефтехим" также заключит с Siemens 13-летнее сервисное соглашение.

Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Предполагается, что она будет работать на синтетическом газе - побочном продукте нефтехимического производства "Нижнекамскнефтехима".

Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому "компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования", сказала РБК представитель немецкого концерна.

Это первый крупный контракт Siemens в России после того, как турбины немецкого концерна оказались в аннексированном РФ Крыму. Сейчас в связи с этим идут судебные разбирательства.