Россия резко нарастила контрабанду угля из ОРДЛО

В ноябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 000 тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 18,6%, или около 44 000 тонн, больше, чем в октябре этого года (около 236 000 тонн).

Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, которыми располагает LIGA.net.

Крупнейшими экспортерами донбасского угля остаются компании, подконтрольные украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который находится в розыске.

На долю двух структур Курченко - Петролеум капитал и Компания Газ-Альянс - в октябре пришлось более половины (140 300 тонн) всего нелегального экспорта.

В ноябре крупные партии антрацита (более 32 000 тонн) на экспорт поставляла также компания Русский антрацит, которая принадлежит Александру Германову. Он, по данным сайта Миротворец, в 2014 году был лидером сепаратистов в Ровеньках и Антраците Луганской области. Несколько российских угольных трейдеров называли LIGA.net реальным бенефициаром компании Александра Мельничука, известного как "замминистра энергетики ЛНР".

Непосредственно Мельничуку принадлежит компания Угольные технологии, которая в ноябре поставила на экспорт 12 700 тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании ТД Антрацит Александра Носко и Глобал-Инвест Андрея Малюченко.

По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания РЖД-Логистика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 000 тонн антрацита.

Также данные РЖД свидетельствуют, что Россия с октября резко увеличила поставки антрацита из Донбасса в Польшу. В частности, в октябре было поставлено 31 600 тонн, в ноябре - 22 200 тонн, тогда как в сентябре всего 4300 тонн.

Как сообщалось, компания Петролеум капитал основана в октябре 2014 года. Ее единственный владелец и руководитель - россиянин Александр Артемьев. Он же владеет двумя крымскими компаниями, основанными в середине 2014 года: ООО Ривьера Газ и Крымойл Холдинг. Обе компании являются ответчиками в судебном разбирательстве по иску Ленура Сеттарова о признании недействительным договора купли-продажи АЗС в Крыму в 2014 году. Сеттаров был владельцем одной из крупнейших в Крыму сетей заправок - Современник. После аннексии полуострова эту сеть АЗС купил Курченко.

Компания Газ-Альянс занимается не только экспортом угля, но и снабжает металлургические предприятия в ОРДЛО сырьем из России. Компания работает в связке с южноосетинским ЗАО Внешторгсервис. Под внешним управлением этой компании находятся крупнейшие промышленные предприятия оккупированного Донбасса. Владельцем Газ-Альянса является Владимир Лыков. Он же владеет московским ООО Петра Ойл, созданным в 2014 году.



Эта ничем не примечательная структура в 2016 году выкупила (через киевский офис ДП Союз реализаторов) у государственного Укрэксимбанка право требования долга в размере 236 млн грн у структур Курченко - ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ.