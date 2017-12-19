Финансовые новости
- |
- 19.12.17
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россия резко нарастила контрабанду угля из ОРДЛО
08:57 18.12.2017 |
В ноябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 000 тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 18,6%, или около 44 000 тонн, больше, чем в октябре этого года (около 236 000 тонн).
Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, которыми располагает LIGA.net.
Крупнейшими экспортерами донбасского угля остаются компании, подконтрольные украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который находится в розыске.
На долю двух структур Курченко - Петролеум капитал и Компания Газ-Альянс - в октябре пришлось более половины (140 300 тонн) всего нелегального экспорта.
В ноябре крупные партии антрацита (более 32 000 тонн) на экспорт поставляла также компания Русский антрацит, которая принадлежит Александру Германову. Он, по данным сайта Миротворец, в 2014 году был лидером сепаратистов в Ровеньках и Антраците Луганской области. Несколько российских угольных трейдеров называли LIGA.net реальным бенефициаром компании Александра Мельничука, известного как "замминистра энергетики ЛНР".
Непосредственно Мельничуку принадлежит компания Угольные технологии, которая в ноябре поставила на экспорт 12 700 тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании ТД Антрацит Александра Носко и Глобал-Инвест Андрея Малюченко.
По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания РЖД-Логистика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 000 тонн антрацита.
Также данные РЖД свидетельствуют, что Россия с октября резко увеличила поставки антрацита из Донбасса в Польшу. В частности, в октябре было поставлено 31 600 тонн, в ноябре - 22 200 тонн, тогда как в сентябре всего 4300 тонн.
Как сообщалось, компания Петролеум капитал основана в октябре 2014 года. Ее единственный владелец и руководитель - россиянин Александр Артемьев. Он же владеет двумя крымскими компаниями, основанными в середине 2014 года: ООО Ривьера Газ и Крымойл Холдинг. Обе компании являются ответчиками в судебном разбирательстве по иску Ленура Сеттарова о признании недействительным договора купли-продажи АЗС в Крыму в 2014 году. Сеттаров был владельцем одной из крупнейших в Крыму сетей заправок - Современник. После аннексии полуострова эту сеть АЗС купил Курченко.
Компания Газ-Альянс занимается не только экспортом угля, но и снабжает металлургические предприятия в ОРДЛО сырьем из России. Компания работает в связке с южноосетинским ЗАО Внешторгсервис. Под внешним управлением этой компании находятся крупнейшие промышленные предприятия оккупированного Донбасса. Владельцем Газ-Альянса является Владимир Лыков. Он же владеет московским ООО Петра Ойл, созданным в 2014 году.
Эта ничем не примечательная структура в 2016 году выкупила (через киевский офис ДП Союз реализаторов) у государственного Укрэксимбанка право требования долга в размере 236 млн грн у структур Курченко - ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко намерен внести в Раду представление на назначение нового главы НБУ 21 декабря, - представитель Президента Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин надеется на получение от МВФ в 2018 более 2 траншей
|Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2017 г. вышел из негативной плоскости и сохраняет нейтралитет - ЕБА
|Мост и бетонка. На что Украина потратит китайские миллионы
|Зимнее обострение Путина. Нас ждут три определяющих месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Siemens подписал первый крупный контракт в Россией после скандала из-за оказавшихся в Крыму турбин
|Куда после разгрома ИГ в Сирии отправились уцелевшие джихадисты?
|Зимнее обострение Путина. Нас ждут три определяющих месяца
|Что будет с Алчевским меткомбинатом после прихода кремлевского Внешторгсервиса
|Возвращение Берлускони: самый скандальный экс-премьер снова в игре
|Урановая игра Казахстана: между Россией, Китаем и Западом
Это интересно
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников
|Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять
|Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем
|В США вновь вводят регистрацию дронов
|Федеральная комиссия по связи США отменила правило сетевого нейтралитета
|Toyota построит первую в мире станцию по производству электричества, воды и водорода
|10 профессий, которые выбирают молодые американцы