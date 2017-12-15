Один из крупнейших банков России отправлен на санацию

Центробанк России принял решение о санации Промсвязьбанка. В одном из крупнейших частных банков страны вводится временная администрация - по той же схеме, по которой к ЦБ в этом году перешли два других крупнейших банка, "Открытие" и Бинбанк.

Банку будет оказана помощь через Фонд консолидации банковского сектора (ФКСБ). Это уже третий такой случай, а сама схема начала действовать в этом году.

"В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении ЦБ.

Функции временной администрации банка будет выполнять ФКСБ.

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, подчеркнул регулятор.

Ожидаемое решение

Ранее о том, что Промсвязьбанк готовится к введению временной администрации, со ссылкой на свои источники сообщили "Ведомости". По словам одного из них, совладелец банка Дмитрий Ананьев в четверг побывал в ЦБ, но "договориться с руководителями регулятора не смог".

Это подтверждали источники РБК, уточнявшие, что по итогам встречи Ананьева с представителями ЦБ было принято решение о санации банка через ФКСБ.

Раньше ЦБ "чистил" банковскую систему через Агентство страхования вкладов (АСВ). И этот механизм регулятор считал "дорогим и неэффективным".

Этой осенью ЦБ впервые опробовал новый инструментарий для оказания чрезвычайной поддержки крупным частным банкам - использовал для санации "ФК Открытие" и Бинбанка средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКСБ).

Акционеры "ФК Открытие" и Бинбанка сами обращались в ЦБ с просьбой о финансовом оздоровлении силами ФКСБ.

13 декабря газета "Ведомости" сообщила, что ЦБ потребовал от Промсвязьбанка досоздать около 100 млрд рублей резервов. Аналитики назвали эту сумму для банка "неподъемной".

Ананьев подтвердил изданию, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, но не уточнял размер претензий.

На следующий день рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило по рейтингу кредитоспособности Промсвязьбанка статус "под наблюдением".

Негативный фон

О том, что Промсвязьбанк может последовать по пути "Открытия" и Бинбанка, заговорили сразу того, как эти два крупных частных банка перешли к ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Промсвязьбанк упоминался в письме сотрудника "Альфа-Капитала" Сергея Гаврилова в числе четырех банков, оказавшихся в зоне риска, наряду с "ФК Открытие", Бинбанком и Московским кредитным банком (МКБ). Гаврилов предсказывал, что ЦБ примет решения по этим банкам до конца года.

Впоследствии "Альфа-Капитал" отозвал письмо Гаврилова, назвав его "частным мнением менеджера", однако часть его прогнозов все же сбылась - в конце августа было принято решение о санации "ФК Открытие", а через месяц - о санации Бинбанка.

"Наибольшее внимание российской прессы в последнее время уделялось "Открытию", Бинбанку, Промсвязьбанку и Московскому кредитному банку по большей части из-за ситуации с ликвидностью у некоторых из них, а также возможных рисков для остальных", - говорилось в отчете Fitch.

1 ноября Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и рейтинги по депозитам Промсвязьбанка с Ba3 до B2.

Среди причин такого решения аналитики агентства называли большой объем проблемных кредитов, отказ от запланированного слияния с банком "Возрождение", а также негативный информационный фон вокруг Промсвязьбанка, связанный с санацией "ФК Открытие" и Бинбанка.

В Промсвязьбанке с решением Moody's не согласились. "Мы считаем, оно отражает скорее субъективное мнение Moody's, навеянное внешним негативным фоном, нежели реальную, объективную ситуацию в Промсвязьбанке", - заявил тогда Ананьев.

Он также подчеркивал, что акционеры не отказывались от присоединения банка "Возрождения", а перенесли решение вопроса на 2018 год.

Что это за банк

Промсвязьбанк - один из крупнейших частных банков в России. Он входит в число 11 системно значимых банков, на долю которых долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Сейчас в списке системно значимых банков три государственных, плюс "Открытие" и Бинбанк, которые переходят ЦБ, три дочерних иностранных банков и три частных: Альфа-банк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк.

По данным ЦБ, Промсвязьбанк занимает 9-е по размеру активов - на 1 декабря 2017 года они составляли 1,3 трлн рублей. В рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" - 10-е место.

Владельцем 50,03% ПСБ является Promsvyaz Capital B.V., который контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. 11,74% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, 10% -НПФ "Будущее", 9,96% - Московскому кредитному банку (МКБ), 6,18% - НПФ "Сафмар", 3,81% - НПФ "Доверие", остальные бумаги распределены между миноритариями.