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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Беларусь начнет экспорт нефтепродуктов через порты РФ

 

Вопрос транзита нефтепродуктов, произведенных в Беларуси из российского сырья, долгое время оставался предметом споров между Москвой и Минском. Россия пыталась вынудить Беларусь перенаправить эти грузы из балтийских портов в свои, Беларусь сопротивлялась, настаивая на том, что ей это невыгодно.

8 декабря председатель "Белнефтехима" Игорь Ляшенко сообщил, что Беларусь поставит первую партию нефтепродуктов через российский порт Усть-Луги. А в 2018 году "при наличии благоприятных экономических условий" страна может экспортировать через порты РФ до 1 млн тонн нефтепродуктов, заявил глава белорусского нефтяного концерна. По мнению опрошенных DW экспертов, Беларусь на этом может потерять миллионы долларов.

Не первая попытка поменять логистику

Как напоминает экономический обозреватель Татьяна Маненок, нынешняя попытка Москвы перенаправить экспорт полученных в Беларуси из российского сырья нефтепродуктов в порты РФ вместо балтийских не первая. Несколько лет назад даже рассматривался почти невероятный проект строительства нефтепровода из РБ в российскую Усть-Лугу.

Нефтепродукты в данном случае не являются для Москвы исключением: Россия неуклонно сокращает экспорт своих товаров через порты стран Балтии (хотя это порой не выгодно самим экспортерам), стремясь максимально загрузить собственные. Мотивировка российских чиновников, по мнению Маненок, проста: незачем нам кормить чужие страны.

Это, полагает эксперт, в первую очередь политика чистой воды, особенно ставшая заметной после введения Западом санкций в отношении России из-за ее действий на Украине. Кроме того, для Москвы перенаправление белорусского экспорта в свои порты означало бы получение ими существенной прибыли.

Новое развитие тема транзита белорусских нефтепродуктов получила в августе на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Там глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров пожаловался президенту Владимиру Путину на белорусов, которые отказываются от услуг РЖД в пользу балтийской инфраструктуры. В ответ Путин предложил привязать объем поставок нефти на белорусские НПЗ к транзиту их продукции через российские порты.

Простая арифметика транзита

Беларусь вывозит получаемые на двух ее НПЗ - в Новополоцке и Мозыре - нефтепродукты в основном через латвийские порты Рига и Вентспилс, а также через литовскую Клайпеду (всего 13 млн тонн в 2016 году). Нежелание отказываться от их услуг, прежде всего, объясняется географически: от Новополоцкого НПЗ до Риги - примерно 400 км, до Санкт-Петербурга - 800 км. Соответственно двое дороже стоимость транзита.

Понимают это и в Москве. Поэтому Российские железные дороги (РЖД) объявили о готовности предоставить белорусам 50-процентную скидку на транспортировку нефтепродуктов к портам на Северо-Западе РФ. После чего стоимость транзита сравнялась, хотя до Санкт-Петербурга везти белорусский бензин по-прежнему вдвое дольше, чем до Риги.

Но и это еще не все. "РЖД - госпредприятие, поэтому они могут с позволения руководства страны дать 50-процентную скидку. Но сами российские порты и компании, работающие на рыночных условиях, не готовы предоставлять такие большие преференции", - уверена Татьяна Маненок.

Лоббисты и интересы

Кроме того, продолжает Маненок, стоимость перевалки нефтепродуктов в балтийских портах ниже, чем в российских: в портах Литвы и Латвии - 6-8 долларов за тонну, в российских портах - 12-18 долларов. Помимо этого, например в порту Санкт-Петербурга, есть проблемы с сохранностью грузов из-за не самой совершенной инфраструктуры.

Да и в суровые зимы порты на Северо-Западе России замерзают, что усложняет доставку нефтепродуктов европейским потребителям. По названным причинам покупатели белорусского бензина предпочитают приобретать его через порты стран Балтии, указывает и.о. главы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

В случае с изменением логистики экспорта белорусских нефтепродуктов, отмечает политолог Валерий Карбалевич, экономические интересы Минска не совпадают с российскими. "Политика тут, видимо, не на первом месте. Хотя российские лоббисты приводят аргументы, что союзники-белорусы кормят балтийские порты. Лоббисты пытаются вывести проблему на политический уровень, чтобы президент России надавил на белорусское руководство", - полагает Карбалевич. В то же время, заключает он, пока не будет очень сильного давления со стороны Кремля, власти в Минске будут придерживаться своей нынешней позиции в вопросе маршрутов экспорта нефтепродуктов.
По материалам: Deutsche Welle
 

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