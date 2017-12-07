Visa приостановила обслуживание банков Туркмении из-за долгов - СМИ

Международная платежная система Visa приостановила обслуживание туркменских банков, передает туркменская служба "Радио Свобода".

Как сообщили "Радио Свобода" два источника, знакомые с ситуацией, основным поводом для этого стала задолженность туркменских банков компании Visa, а также произвольные ограничения, вводимые финансовыми властями Туркмении на пользование платежными картами.

Как отмечает радиостанция, платежные карты Visa широко используются жителями страны, выезжающими за границу, а также семьями, чьи дети обучаются в зарубежных вузах.

"Ограничения по пластиковым картам Visa существуют уже давно и постоянно ужесточаются. А в последние несколько недель некоторые туркменские пользователи вообще не могут пользоваться платежной системой", - говорится в сообщении.

"Задолженность туркменских банков накапливалась несколько месяцев. На данный момент туркменская сторона не вполне способна закрыть долг, который составляет несколько десятков миллионов долларов. Visa, конечно, не хотела бы потерять рынок, но обслуживание туркменских банков обходится этой компании дорого. Они пытаются воздействовать через различные международные финансовые структуры, но вряд ли это возымеет действие на туркменскую строну в нынешней тяжелой экономической ситуации", - утверждал ранее источник радиостанции.

Международная платежная система Visa начала операции в Туркмении в 1994 году. Тогда картой Visa могли пользоваться только иностранцы. Начиная с 1998 года Внешэкономбанк Туркмении начал выдавать карты Visa местным клиентам.

Другая международная платежная система - MasterCard - также начала работу в стране в 1994 году, но первоначально обслуживала только иностранцев. Для местных клиентов карты MasterCard стали доступны только в 2014 году.