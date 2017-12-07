Путин объявил об участии в президентских выборах

Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок. О своем решении принять участие в предстоящих выборах он объявил на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Путин, который неоднократно уходил от ответа на вопрос о своем выдвижении на новый срок, объявил о своем решении, отвечая на вопрос старшего мастера участка Артема Баранова

"Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок и огласите свое решение! Ведь мы, ГАЗ - за вас!" - сказал он.

"ГАЗ за вас, ГАЗ за вас!" - начали скандировать собравшиеся.

Путин в ответ заявил, что "лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет".

"Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - сообщил он. "Уверен, что все у нас с вами получится!" - добавил он.

Ранее в среду Путин не стал отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться, выступая на церемонии вручения премии "Доброволец России". "Я всегда с вами" - так он ответил одному из участников мероприятия. Когда ведущий церемонии Дмитрий Губерниев еще раз задал вопрос, Путин ответил, что выдвинется в президенты "только при одном условии - если люди доверяют и поддерживают".

Услышав, что собравшиеся его поддерживают, Путин заявил, что "решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято".

С того времени до момента объявления о выдвижении на заводе ГАЗ прошло примерно два с половиной часа.

Долго не отвечал

Путин долго сохранял интригу относительно своего участия в выборах 2018 года, но сомнений в том, что он пойдет на новый, уже четвертый, срок, не было. В последнее время в Кремле непублично обсуждалось лишь когда и где он объявит о своих планах, рассказывали ранее близкие к кремлевской администрации собеседники Би-би-си, не уполномоченные официально комментировать этот вопрос.

От прямого ответа на вопрос, будет ли он участвовать в президентских выборах, Путин ранее уходил.

Так, в октябре, на сессии дискуссионного клуба "Валдай", Путин ответил на этот вопрос анекдотом о разорившемся бизнесмене и бросившей его жене: "Он ей говорит, что придется продать "Мерседес" и купить "Ладу", переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве, и спрашивает: "Но ты же меня будешь любить?" Она говорит: "Буду очень любить. И очень скучать".

"Так что я не думаю, что по мне будут долго скучать", - добавил президент.

А в августе, отвечая на просьбу жителя Бурятии баллотироваться на новый срок, Путин сказал: "Хорошо, я подумаю, спасибо".

С партией или без

Оставался также вопрос, какой способ выдвижения выберет Путин - как кандидат от партии парламентского большинства, "Единой России", или же самовыдвиженец. Юридически от этого зависит лишь то, будет ли действующий президент собирать подписи избирателей. Самовыдвижцу по закону надо собрать 300 тысяч таких подписей.

Ранее Путин участвовал в президентских выборах и как самовыдвиженец (в 2000-м и 2004 годах), и как кандидат от "Единой России" (в 2012 году).

Как ожидалось экспертами, ответ на этот вопрос должен прозвучать на ежегодном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), который пройдет 18-19 декабря, или на съезде "Единой России" 22-23 декабря.

О старте президентской кампании официально объявляет Совет Федерации - он должен сделать это в период с 7 по 17 декабря на пленарном заседании. Как следует из графика, опубликованного на официальном сайте верхней палаты парламента, оно состоится 15 декабря.

После этого у кандидатов есть 20 дней, чтобы подать документы на выдвижении в центральную избирательную комиссию.

Ранее о намерении участвовать в президентских выборах объявили телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и другие.

Навальный начал свою кампанию еще в конце прошлого года, однако его участию в президентской гонке может помешать судимость. Собеседники Би-би-си в Кремле говорили, что в президентской администрации было принято принципиальное решение ни при каких обстоятельствах не пускать его на выборы.