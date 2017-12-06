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Керимов мог незаконно ввезти во Францию до 750 млн евро
13:10 05.12.2017 |
Российский предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов, в отношении которого Париж в ноябре начал официальное расследование, мог незаконно ввезти во Францию "от 500 до 750 млн евро". Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
"Цель манипуляций заключалась в отмывании незаконных средств" путем покупки объектов недвижимости, полагает следствие. "При въезде во Францию он (Керимов - Ред.) "забыл" задекларировать миллионы евро. Речь идет не только о наличных. Имелись также и денежные переводы", - цитирует Прэтра газета 20 minutes. При этом, по словам прокурора, часть указанной суммы была ввезена в страну в багаже сенатора. Каким образом предпринимателю удалось обмануть таможенные службы, обвинитель не уточнил.
По версии следствия, одна из вилл была официально приобретена Керимовым за 37 млн евро, в то время как бывшие владельцы выставляли ее на продажу за 150 млн евро.
Скупка недвижимости на Лазурном берегу
Керимов, чье состояние оценено в 6,3 млрд долларов, - сенатор от Дагестана. Он был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов при скупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании.
Задержание Керимова вызвало возмущение у представителей российского истеблишмента. Пресс-секретарь президента РФ уже заявил, что Москва приложит все усилия для защиты законных интересов сенатора. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Франции. Как заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, российское дипломатическое ведомство направило своим французским коллегам официальную ноту.
Между тем, как сообщил источник РИА "Новости" в Совете Федерации, российский сенатор в момент задержания не обладал дипломатическим паспортом, поскольку приехал во Францию по личным делам, а не в служебную командировку.
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