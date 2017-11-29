Всемирный банк предрек России три года слабого роста

Эксперты Всемирного банка улучшили прогноз по темпам роста российской экономики. Банк предполагает, что ВВП России прибавит 1,7% в 2017-м и следующем годах и 1,8% в 2019 году. Но даже в улучшенном виде он не соответствует планам российских властей обогнать среднемировые темпы роста экономики. Аналитики банка обращают внимание на то, что в России сокращается численность экономически благополучного населения России, а расходы на человеческий капитал отстают от среднемировых.

Еще весной Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост на 1,3% в этом году и на 1,4% в 2018-2019 годах. Теперь же предполагается, что экономика будет расти немного быстрее.

"Российская экономика в 2017 году вернулась к умеренному росту", - отметил в ходе конференции ведущий экономист ВБ по России Апурва Санги. Он объяснил, что это произошло за счет улучшения внешних условий - роста цен на нефть, ускорения роста мировой экономики и экономики Китая, который является одним из основных торговых партнеров России.

Возобновившийся в России рост в докладе ВБ называют незначительным, а его динамику неравномерной.

Санги сравнил рост российской экономики с побегами растений: эти побеги абсолютно реальные, но они совершенно разные - какие-то высокие, а какие-то мелкие и слабые. Основным таким "ростком" является возрождающий потребительский спрос.

В будущем экономика России будет расти благодаря ценам на нефть, добывающему сектору и внутреннему потреблению. То есть ситуация не изменится по сравнению с том, что есть сейчас, указывают эксперты.

Основные риски: рост бедного населения и нехватка бюджетных средств

В своем докладе эксперты Всемирного банка хвалят проводимую российскими властями денежно-кредитную и бюджетную политику.

Однако они отмечают, что образование и здравоохранение в России остаются недофинансированными. Например, в странах ОЭСР на здравоохранение в среднем тратится 6,5% ВВП, а в странах Евросоюза 7,2%. В России в 2016 году расходы на здравоохранение составляли всего 3,6% ВВП и в ближайшие годы, согласно проекту бюджета, будут сокращаться в реальном выражении.

"Дальнейшее сокращение расходов на здравоохранение и образование может поставить под угрозу как экономический рост, так и благополучие населения", - говорится в докладе. Инвестиции в образование и повышение квалификации работников необходимы, в том числе, для реализации планов по развитию цифровой экономики, полагают эксперты.

Еще одна тревожная тенденция, по мнению Всемирного банка, - это сокращение численности экономически благополучного населения в России, то есть тех, кто живет на более чем 11 тысяч рублей (190 долларов) в месяц на человека (в ценах 2016 года). Россиян, имеющих в своем распоряжении сумму меньше 11 тысяч рублей в месяц, Всемирный банк причисляет к уязвимому населению, а тех, кто живет на 5,5 тысяч рублей в месяц, называет умеренно бедными.

Всемирный банк пришел к выводу, что за три года доля уязвимого населения выросла - с 33,5% в 2014 году до 40% в 2016-м, а доля умеренно бедных россиян - с 10% в 2014 году до почти 14% в 2016 году.

"Как ожидается, уровень бедности должен немного снизиться под влиянием замедления инфляции и восстановления доходов и потребления населения", говорится в докладе.

По прогнозу ВБ, в этом году на фоне восстановления располагаемых доходов и потребления уровень бедности снизится до 12,9% и продолжит снижаться далее.

Экономисты банка отмечают, что зарплаты россиян в реальном выражении в этом году начали вновь расти, но располагаемые доходы населения - те, что остаются после обязательных платежей, - снижались. Сам по себе разрыв между зарплатами и реальными доходами во Всемирном банке считают риском для российской экономики. Почему? Экономисты объясняют разрыв развитием теневого сектора экономики и зависимостью от различных государственных выплат вроде пенсий и пособий. В ВБ ожидают, что благосостояние и потребление начнут расти в ближайшие годы, но ситуация и тут остается нестабильной.

Еще один риск, на который обращают внимание в ВБ, - это проблемы в банковской системе. С одной стороны, регулятор справился с недавними проблемами крупных банков. ЦБ задействовал новую схему при оказании помощи Бинбанку и Открытию. Но это привело к увеличению присутствия государства в банковском секторе. Если санированные недавно банки не будут приватизированы, это может привести к проблемам в развитии сектора, предупреждают в докладе.

Расти быстрее не получается

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на этой неделе ухудшила свой прогноз по России. Теперь экономисты организации ожидают, что ВВП вырастет в 2017-2018 годах на 1,9%, а в 2019 году рост замедлится до 1,5%. В МВФ также ожидают, что темпы роста российской экономики будут замедляться - с 1,8% в этом году до 1,5% в 2019 году.

Прогнозы иностранных организаций выглядят мрачнее по сравнению с ожиданиями министерства экономического развития России, которое ожидает, что ВВП в этом году и в следующие три года будет расти более чем на 2%.

Кроме того, эти прогнозы говорят о том, что поставленная президентом России Владимиром Путиным задача в следующие три года выйти на темпы роста выше мировых выглядит труднодостижимой.

Путин в декабре 2016 года потребовал от властей прорывного плана действий до 2025 года, который позволит "на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике". По прогнозу ОЭСР, мировой ВВП в 2019 году вырастет на 3,6%.

А в октябре 2017 года на форуме "Россия зовет!" президент указывал, что ожидаемого в текущем году в России экономического роста на уровне около 2% недостаточно.

Экономика растет, но невысокими темпами, признавала в ноябре и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такие темпы означают, что "период восстановительного роста почти завершен". Россия компенсировала 95% падения экономики с 2015 года, добавила она.

На такие темпы роста - не выше 2% - Россия "обречена" в отсутствие политической воли к переменам и в условиях продолжительного сохранения санкций, признавал в интервью агентству Рейтер бывший министр финансов Алексей Кудрин.