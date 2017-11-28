Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ВШЭ: Промышленники РФ пожаловались на низкий спрос, неопределенность и инфляцию
14:11 28.11.2017 |
Недостаточный спрос на внутреннем рынке, неопределенность экономической обстановки и инфляция ограничивают рост производства в России, свидетельствуют результаты опроса руководителей крупных и средних промышленных предприятий, проведенного Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в сентябре-октябре.
Основным фактором, ограничивающим производственную деятельность крупных и средних промышленных предприятий, является проблема спроса на производимую продукцию - это констатировала половина участников опроса (49%).
Также среди антилидеров оказались следующие факторы: неопределенность экономической обстановки - 42%. "Понятно, что вряд ли возможно ждать от предприятий серьезных инвестиционных, инновационных и модернизационных инициатив, если их руководители не очень хорошо представляют себе экономическую ситуацию в стране, а таких экономических агентов, исходя из опроса, почти половина", - комментируют авторы исследования.
В лидирующую группу вошла и инфляционная составляющая, о которой заявили 40% опрошенных, а также недостаток собственных финансовых средств (36%). "Сегодня предпринимателей волнует не только текущая инфляция издержек, но и, главное, ожидаемый рост "чужих" цен на сырье, оборудование, комплектующие и др. Особенно это актуально для экономических агентов, работающих с длинным инвестиционным циклом более трех с половиной лет", - комментируют авторы исследования.
Кроме того, почти половина (47%) респондентов отметила как лимитирующий фактор рост цен на энергоресурсы, а 38% пожаловались на высокие проценты по коммерческим кредитам. При этом исследование показало, что высокий процент банковского кредита и существующий уровень налогообложения (34%) - не являются проблемами первого уровня для предприятий, несмотря на их существенное давление на бизнес.
Определенное давление на производственную деятельность промышленных предприятий оказывали и высокие транспортные расходы (28% респондентов), недобросовестная конкуренция (22%), изъяны в нормативно-правовой базе (15%) и высокая стоимость аренды помещений (13%).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине возобновили льготную госпрограмму "доступное жилье"
|Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском
|Обмен пленными: Почему Л-ДНР затягивает процесс и что будет со схемой всех на всех
|Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Генсек Совета Европы не захотел разделить вклад России между всеми членами
|ВШЭ: Промышленники РФ пожаловались на низкий спрос, неопределенность и инфляцию
|Латвия заработала на программе ВНЖ €1,5 млрд
|Российский спутник, запущенный с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту
|США продолжают поставлять оружие курдам в Сирии
|Япония упрощает с Нового года визовый режим для украинцев, напоминает премьер Абэ
|США обвинили китайских хакеров в кибератаках на Siemens и Moody's Analytics
Это интересно
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель