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Российский спутник, запущенный с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту
13:09 28.11.2017 |
После второго в истории запуска с российского космодрома "Восточный", состоявшегося во вторник, 28 ноября, не удается установить связь со спутником "Метеор-М", который предполагалось вывести на орбиту. Связь не удалось установить "по причине отсутствия его на целевой орбите", сообщает Роскосмос, отмечая, что "информация анализируется".
Между тем, согласно источникам "Интерфакса", спутник уже мог упасть в Атлантический океан, а причиной ЧП стал человеческий фактор. "По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан", - сообщил источник.
Второй в истории запуск с космодрома "Восточный" должен был доставить на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1, а также еще 18 малых космических аппаратов. Первый запуск с "Восточного" состоялся 28 апреля 2016 года. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами.
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