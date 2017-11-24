Россияне стали больше занимать до зарплаты

За год средний размер «займа до зарплаты» в России увеличился на 14,1% до 10 500 руб., выяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), сравнив заимствования населения в микрофинансовых институтах в III квартале 2017 и 2016 гг.

Информация получена на основе анализа данных 3000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ.

Быстрее всего рос дефицит личного бюджета молодежи. Средний размер микрозайма в сегменте заемщиков моложе 25 лет вырос на 23,6%. В III квартале 2017 г. он составил 8100 руб. Существенно также вырос средний размер микрозайма и в сегменте заемщиков от 25 до 29 лет - на 18,7% до 10 300 руб.

В свою очередь меньше всего за прошедший год выросла средняя сумма микрозайма у заемщиков «пенсионного» возраста: в диапазоне от 60 до 65 лет - на 4,1% до 9200 руб., а у людей старше 65 лет - на 7,9% до 8800 руб.

Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных категориях заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет, подчеркивает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, микрофинансовые организации всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным.