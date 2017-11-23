Правление Газпрома одобрило рекордную инвестпрограмму

Правление «Газпрома» одобрило инвестиционную программу и бюджет на 2018 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Общие инвестиции «Газпрома» в следующем году составят 1,3 трлн руб., уточняется там же. По сравнению с базовой программой 2017 г. она увеличилась на треть. Увеличение инвестиций будет направлено на несколько проектов, рассказывал «Ведомостям» представитель «Газпрома»: обустройство Чаяндинского месторождения и строительство «Силы Сибири», развитие газотранспортных сетей в Северо-Западном регионе, проекты обеспечения пикового баланса и строительство «Турецкого потока».

Размер инвестиций «Газпрома» растет с 2013 г. Именно тогда компания преступила к реализации сразу нескольких крупных трубных проектов.

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