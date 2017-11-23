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В водительских правах россиян появится право на работу
09:28 23.11.2017 |
Министерство транспорта России проработало законопроект, который разделит водителей на профессионалов и любителей, пишет "КоммерсантЪ".
Изданию стало известно, что ведомство разрабатывает масштабную реформу по подготовке водителей автомобилей. Речь идет о новой отметке в водительстких удостоверениях, которая будет подтверждать "профессиональную компетентность". Документы без такой отметки, подчеркивает "Ъ", станут непригодными для управления машиной по найму.
"Профессионалы - таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие авто по найму,- будут обучаться по новым программам. Результатом станет отметка в правах, подтверждающая "профессиональную компетентность", так называемый международный код "95", без нее не возьмут на работу", - пишет газета.
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