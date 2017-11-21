Финансовые новости
- |
- 21.11.17
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google намерен фильтровать российскую пропаганду
12:03 21.11.2017 |
Крупнейшая в мире поисковая система Google будет фильтровать российские пропагандистские материалы. Руководство интернет-концерна ищет способ понизить ранжирование, главным образом, сайтов RT и Sputnik в подборке новостей, сообщил Эрик Шмидт, исполнительный директор Alphabet, являющейся материнской компанией Google.
Отвечая на вопрос представителя немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра о том, что российские пропагандистские сайты часто появляются при поиске новостей в Google, Шмидт указал, что компании "хорошо об этом известно". "Мы ищем техническое решение, которое позволит это предотвратить. Мы не хотим блокировать эти сайты - это не наш метод работы", - заявил он на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе 18 ноября.
"Я решительно не одобряю цензуру и выступаю за ранжирование. Именно этим мы и занимаемся", - добавил Шмидт.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в АТО: Почему боевики расстреливают Попасную
|США приближаются к торговой войне с Китаем
|Восстановительный рост российской экономики завершается
|Инвестиционный директор UBS: биткоин несет не поддающиеся оценке риски
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Дешевое электричество Канады привлекло крупных майнеров
|США приближаются к торговой войне с Китаем
|Восстановительный рост российской экономики завершается
|Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов
|Меркель считает, что новые выборы в Германии предпочтительнее формированию правительства меньшинства
|Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки
Это интересно
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км
|Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км
|Представлен смартфон OnePlus 5T
|Наушники Vinci 2.0: поддержка Alexa, управление жестами, 20 часов автономности, датчик ЧСС, модем 3G и модуль GPS
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии