Власти Туркмении решают финансовые проблемы за счет населения

Власти Туркмении осенью 2017 года огорчили жителей страны рядом новых решений, касающихся социально-экономической сферы. В начале ноября государственный Внешэкономбанк республики решил, как сообщается на его интернет-странице, временно установить "ежедневное использование денежных средств на картах в пределах 250 долларов США в сутки", включающее "снятие наличности 50 долларов США и безналичные расчеты 200 долларов США". Сделано это "в рамках предотвращения нецелевого использования валютных средств посредством международных пластиковых карт, ориентируясь на утвержденные нормативы суточных расходов лиц, пребывающих за границей".

Туркменские реформы: ни валюты, ни детских садов

А в октябре, как сообщил DW, сославшись на собственные источники информации, глава правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин, в республике десятикратно возросла оплата за место для ребенка в детском саду.

"Раньше эта услуга стоила 8 манатов, а сейчас - уже 80. Для семей с тремя и более детьми - по 40 манатов за ребенка, для матерей одиночек - по 10 манатов. Документ, в соответствии с которым это сделано, очевидно, был, но его нигде не публикуют. Однако факт остается фактом. Для родителей, у которых двое и более детей, это очень накладно. Сады опустели, по нашей информации они заполнены на 10-15 процентов, воспитатели опасаются увольнений, а власти под страхом увольнения обязывают бюджетников водить своих детей в садики", - говорит правозащитник.

Лимит обмена валют бьет по "челнокам"

Он отмечает, что в последнее время можно наблюдать хаотичные шаги туркменского правительства по повсеместному сокращению расходов. Даже в зарубежные СМИ попала информация о снятии лимитов бесплатного потребления воды, газа, электроэнергии, что серьезно ударяет по населению, где большинство - безработные. "Возможно, с точки зрения развития рыночной экономики, это шаг обоснованный, однако сначала надо было для людей этот рынок создать, дать рабочие места, а потом заниматься сокращением государственной поддержки", - продолжает собеседник DW.

Что касается лимита на обмен валюты, то его власти сокращали неоднократно, только в 2017 году - трижды, напоминает лидер оппозиционной Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов. До этого можно было обналичивать до 100 долларов, а по безналичному расчету платить до 500 долларов ежедневно. Причина, по словам Ханамова, известна - это падение цен на нефть и на газ, экспорт которых составляет основной валютный доход республики.

Когда этот приток валюты извне сокращается, власти давят еще сильнее на население, чтобы как-то скомпенсировать потери. "Сокращение лимита на обмен валюты, в первую очередь, бьет по мелкому частному бизнесу. По тем, кого иногда называют "челноками", и для кого "челночная" торговля является часто единственным источником дохода. Это прямое ограничение их товарооборота - за манаты ни в Турции, ни в ОАЭ, ни в Китае ничего не купишь", - поясняет оппозиционный политик, живущий в Вене.

В пользу "черного рынка" валюты

Зато, продолжает он, новые лимиты укрепили "черный рынок", поскольку разница курса "черного рынка" с официальным курсом валюты каждый раз растет, когда принимаются такие меры. "Но процветают на "черном рынке" как раз те, кто такие решения принимает. Откуда там валюта? Только от тех, кто к ней имеет доступ. В первую очередь, это сотрудники банков. Как сообщают наши источники внутри страны, у них есть свои нелегальные обменники на "черном рынке", и они на этом хорошо наживаются", - рассказал Нурмухаммед Ханамов в интервью DW. По его информации, проблемы с обменом валюты вредят не только "челнокам", но и фирмам, работающим в республике, в частности, в сфере строительства.

Количество поступающих в республику извне товаров уменьшается, цены растут, продолжает тему ужесточения лимита на обмен валюты Фарид Тухбатуллин. При этом, подчеркивает он, сокращать государственные расходы в Ашхабаде не собираются. "Недавно президент страны заявил, что нужно строить новые поля для гольфа - а это удовольствие дорогостоящее и не самое востребованное населением. Продолжается строительство дорогостоящих домов вокруг Ашхабада, хотя практика показывает, что большинство таких домов остаются незаселенными. Расходы на Азиаду-2017 были огромными. А после Азиады в десять раз подорожала оплата детских садов, подорожал общественный транспорт", - говорит глава ТИПЧ.

Туркменский оппозиционный информационный ресурс Gündogar сообщает, что на строительство нового международного аэропорта "Огузхан" в Ашхабаде к Азиаде потрачено 2,3 миллиарда долларов США. А на строительство Олимпийской деревни в Ашхабаде - более 5 миллиардов долларов.

Туркменская стратегия управления, МВФ и терпение населения

Тут нет управленческой логики, считает Фарид Тухбатуллин. "Мы недавно беседовали с бывшим главой Центробанка Туркмении Худайберды Оразовым, и он высказал уверенность, что пока не будет решена проблема с управлением, преодолеть экономический кризис не получится. Но сперва, я считаю, должна быть проведена объективная оценка того, что происходит. Однако строить на таких оценках стратегию управления у властей не получается, а нынешняя команда в Ашхабаде доказала свою полную несостоятельность", - полагает он.

При этом в ноябре и в марте 2017 года Туркмению посещали миссии МВФ. Оба раза они отмечали, что экономика республики продолжает адаптироваться к устойчиво низким ценам на природный газ и к замедлению роста в странах-торговых партнерах, и предлагали свои рекомендации по укреплению экономики. Но, как указывает руководитель ТИПЧ, Ашхабад, как обычно, прислушивается к мнению международных структур, но выборочно, в том, что ему самому удобно. "Там, где власти сами предпринимают шаги по сокращению социальной поддержки населения, они апеллируют к тому, что это была рекомендация МВФ или других международных экономических структур, при этом не упоминая о том, что такие меры этими организациями если и предлагаются, то в некоем комплексе", - поясняет он.

Население Туркмении пока терпит усиление на него давления. "После повышения платы за детский сад в северном регионе Туркмении люди ходили жаловаться в местный орган власти, хякимлик, просили снизить плату. Им навстречу не пошли. Они не протестовали, но перестали водить детей в садики. После того, как выросли цены на проезд в общественном транспорте - хотя цены там копеечные, но это оказалось для населения ощутимым - люди собирались по 30-40 человек, выражали недовольство", - рассказывает правозащитник, ссылаясь на информацию ТИПЧ. Но, по его словам, власти не в состоянии ощутить тот предел, за которым давление на население становится непереносимым.