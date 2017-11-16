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Духовник Путина пожаловался скрепоносцу на режисера Серебренникова перед обысками в Гоголь-центре
08:21 16.11.2017 |
Епископ Русской православной церкви Тихон Шевкунов пожаловался президенту России Путину на творчество режиссера Кирилла Серебренникова, возможно, он пожаловался и высшим офицерам ФСБ, которые санкционировали разработку «Гоголь-центра», передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.
Два федеральных чиновника рассказали «Дождю», что недовольство творчеством режиссера отец Тихон высказывал в закрытых беседах с главой государства. По информации одного из источников, отец Тихон имеет близкие отношения с президентом, однако неизвестно, является ли он его духовником. Отец Тихон входит в президентский Совет по культуре и искусству и в его президиум, уточнил телеканал.
В том, что отец Тихон может стоять за уголовным преследованием Серебренникова, считают и несколько друзей режиссера, сообщает телеканал. По их словам, Шевкунов и его единомышленники недовольны фильмом «Ученик».
Публично отец Тихон критиковал работу режиссера в издании «Православие.ru». «Это вопрос, который касается частной жизни президента» - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, высказывал ли Шевкунов недовольство Путину творчеством Серебренникова.
Отец Тихон ранее сам занимался производством фильмов. В 1982 г. он окончил сценарный факультет ВГИКа. В 2008 г. получил премию «Золотой орел» за фильм «Гибель империи. Византийский урок».
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