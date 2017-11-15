CIT: российские военные выдали кадры из игры за атаку на ИГ

Минобороны России выдало кадры из мобильной игры за аэросъемку боевой операции против экстремистской группировки ИГ в Сирии, сообщили журналисты из организации Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов.

В оборонном ведомстве пояснили, что фотоматериалы, о которых идет речь, по ошибке прикрепил к официальному сообщению ведомства один из его гражданских сотрудников.

Как говорится в сообщении, поступившем из военного ведомства агентству Интерфакс, в отношении сотрудника проводится проверка.

В официальном "Твиттере" ведомства опубликованы новые фотографии.

Игровая атака

Днем во вторник в Conflict Intelligence Team заявили, что минобороны России распространило вместе с официальным сообщением об операции сирийской армии в городе Абу-Кемаль кадры из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

Фотографии, о которых идет речь, иллюстрировали официальное сообщение минобороны в "Твиттере", в котором российские военные заявляли, что в Сирии коалиция под предводительством США обеспечивает авиаприкрытие боевикам запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

"На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе", - говорилось в сообщении минобороны.

"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты [...] на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ," - заявили в российском оборонном ведомстве.

Примерно через час после публикации эксперты из Conflict Intelligence Team обратили внимание на сходство кадров, опубликованных российскими военными, с промо-роликом мобильной игры AC-130 Gunship Simulator студии Byte Conveyor Studios.

Одна из прикрепленных к сообщению минобороны фотографий

Кадр из промо-ролика игры

Примерно через час после публикации СIT минобороны удалило фотографии со своей официальной страницы в "Твиттере".

Российскому министерству обороны не впервые вменяют демонстрацию фальшивых съемок. В июне президент Владимир Путин на встрече с американским режиссером Оливером Стоуном показал ему видеозапись, которую представил как работу российских ВКС в Сирии.

Однако в CIT заявили, что на самом деле на записи были запечатлены авиаудары американской авиации по талибам в Афганистане.

При этом на видео были наложены переговоры украинских военных летчиков на русском языке, записанные в Донбассе в 2014 году. По словам экспертов, точно такой же ролик - с кадрами американских авиаударов в Афганистане и наложенными на них переговорами украинских летчиков - можно найти на видеохостинге YouTube.

Журналисты CIT сделали покадровое сравнение двух видеороликов и пришли к выводу, что они абсолютно идентичны. Курьезный случай вызвал насмешки в соцсетях.





Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что видеозапись, которую президент показал режиссеру, передал Путину глава министерства обороны Сергей Шойгу.

Однако предположения о том, что Путин показал Стоуну работу авиации другого государства, Песков назвал "неверными" и "неуместными".