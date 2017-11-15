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CIT: российские военные выдали кадры из игры за атаку на ИГ
09:31 15.11.2017 |
Минобороны России выдало кадры из мобильной игры за аэросъемку боевой операции против экстремистской группировки ИГ в Сирии, сообщили журналисты из организации Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов.
В оборонном ведомстве пояснили, что фотоматериалы, о которых идет речь, по ошибке прикрепил к официальному сообщению ведомства один из его гражданских сотрудников.
Как говорится в сообщении, поступившем из военного ведомства агентству Интерфакс, в отношении сотрудника проводится проверка.
В официальном "Твиттере" ведомства опубликованы новые фотографии.
Игровая атака
Днем во вторник в Conflict Intelligence Team заявили, что минобороны России распространило вместе с официальным сообщением об операции сирийской армии в городе Абу-Кемаль кадры из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
Фотографии, о которых идет речь, иллюстрировали официальное сообщение минобороны в "Твиттере", в котором российские военные заявляли, что в Сирии коалиция под предводительством США обеспечивает авиаприкрытие боевикам запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".
"На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе", - говорилось в сообщении минобороны.
"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты [...] на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ," - заявили в российском оборонном ведомстве.
Примерно через час после публикации эксперты из Conflict Intelligence Team обратили внимание на сходство кадров, опубликованных российскими военными, с промо-роликом мобильной игры AC-130 Gunship Simulator студии Byte Conveyor Studios.
Примерно через час после публикации СIT минобороны удалило фотографии со своей официальной страницы в "Твиттере".
Российскому министерству обороны не впервые вменяют демонстрацию фальшивых съемок. В июне президент Владимир Путин на встрече с американским режиссером Оливером Стоуном показал ему видеозапись, которую представил как работу российских ВКС в Сирии.
Однако в CIT заявили, что на самом деле на записи были запечатлены авиаудары американской авиации по талибам в Афганистане.
При этом на видео были наложены переговоры украинских военных летчиков на русском языке, записанные в Донбассе в 2014 году. По словам экспертов, точно такой же ролик - с кадрами американских авиаударов в Афганистане и наложенными на них переговорами украинских летчиков - можно найти на видеохостинге YouTube.
Журналисты CIT сделали покадровое сравнение двух видеороликов и пришли к выводу, что они абсолютно идентичны. Курьезный случай вызвал насмешки в соцсетях.
Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что видеозапись, которую президент показал режиссеру, передал Путину глава министерства обороны Сергей Шойгу.
Однако предположения о том, что Путин показал Стоуну работу авиации другого государства, Песков назвал "неверными" и "неуместными".
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