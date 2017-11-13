Россию могут лишить участия в Олимпиаде-2018, если в стране не признают доклад по допингу

Отказ России признавать выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена может помешать участию ее спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Независимая комиссия под руководством Макларена провела расследование, и на основе ее доклада о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) для дальнейшего расследования создал две свои комиссии. Решение о допуске россиян на Игры-2018 МОК собирается принять в декабре по итогам работы этих комиссий.

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19.07.2016 Доклад комиссии WADA: В чем суть обвинений в адрес России

Рас­сле­до­ва­ние ко­мис­сии под ру­ко­вод­ством Ма­кла­ре­на под­твер­ди­ло су­ще­ство­ва­ние в Рос­сии го­су­дар­ствен­ной до­пинг-про­грам­мы на Олим­пиа­де-2014 в Со­чи и не толь­ко.

"Мы сказали россиянам, что им необходимо признать результаты доклада Макларена. Честно говоря, я не понимаю, почему вместо того, чтобы принять то, что случилось, сказать об этом, осуществлять изменения и двигаться вперед - а они проделали много хорошей работы - они имеют проблемы с последней частью", - заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Как подчеркивает источник, одно из 19 условий, которые WADA изложило в дорожной карте, требует от властей и ответственных за антидопинговую программу России, в том числе от министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР), публично признать результаты расследования Макларена.

"У нас есть одна дорожная карта, которая была согласована всеми, включая наш совет. И пока не будет принято решение WADA о смене дорожной карты, мы придерживаемся его положений. Мы не будем считать, что они выполнили условия, пока на дорожной карте все еще есть невыполненные пункты. Мы не отклоняемся от согласованной дорожной карты", - добавил Ниггли.