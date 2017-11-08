Финансовые новости
- |
- 08.11.17
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
О чем спорят Siemens и дочки Ростеха в российском суде
08:28 08.11.2017 |
На ежегодной пресс-конференции в Мюнхене в четверг, 9 ноября, немецкий технологический концерн Siemens подведет итоги финансового года. В 2017 году компания ограничила свою деятельность на российском рынке в ответ на скандал вокруг поставки четырех газовых турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. В Московском арбитражном суде продолжается рассмотрение сразу трех исков на эту тему. В разбирательствах участвуют четыре юридических лица, которые предъявляют друг другу претензии по двум контрактам. DW разбиралась, кто кого и в чем обвиняет.
Почему вообще разгорелся спор из-за турбин?
После аннексии Крыма в марте 2014 года в Минэнерго РФ заявляли, что для независимого от Украины энергоснабжения полуострова России понадобятся новые мощности электрогенерации. Так появилась идея построить тепловую электростанцию (ТЭС) на Таманском полуострове в Краснодарском крае.
Предполагалось, что инвестором этого проекта станет дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ). Для этого в марте 2015 года ОАО ТПЭ договорилась с "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - совместным предприятием немецкой Siemens и российской компании "Силовые машины" (владеют 65 и 35 процентами акций, соответственно) - о закупке четырех турбин.
Уже тогда газета "Ведомости" писала со ссылкой на источники, что оборудование позднее отправят в Крым, а история с Таманью - "формальность, чтобы обойти санкции", но стороны соглашения отрицали такую возможность. Как рассказывали DW в Siemens, покупатель письменно заверял, что эти турбинные установки будут использоваться только в Краснодарском крае.
Однако летом 2016 года дочка "Ростеха" не стала участвовать в конкурсе на строительство станции на Тамани. Более того, на конкурс по таманской ТЭС не заявился вообще никто, и в итоге этот проект не начали реализовывать до сих пор. После этого ОАО ТПЭ решила перепродать купленные у СТГТ турбины. Их выставили на торги, и в объявлении аукциона продавец требовал от будущего покупателя гарантировать, что оборудование не будет использоваться при подключении к энергосистеме Крыма или на электростанциях на территории полуострова. Победитель аукциона также должен был гарантировать, что не нарушит европейские или другие санкции. Но на аукцион, завершившийся в сентябре 2016 года, не было подано ни одной заявки.
Позднее выяснилось, что ОАО ТПЭ перепродала турбины компании ООО "Технопромэкспорт". Это еще одна дочерняя структура "Ростеха", созданная в апреле 2014 года, судя по всему, непосредственно для работы на территории Крыма. А летом текущего года стало известно, что газовые турбины были модифицированы и переправлены на аннексированный полуостров.
Кто с кем судится и чего они хотят?
В июле Siemens подала иск к ОАО и ООО "Технопромэкспорт", а также к "Сименс технологии газовых турбин", за поставку установок в Крым. Однако позднее СТГТ перевели из соответчиков по этому делу в соистцы, то есть на сторону Siemens. В сентябре СТГТ также подала собственный отдельный иск к двум структурам "Ростеха". Его содержание не раскрывается.
Siemens настаивает на возвращении турбин в Тамань, а также предлагает аннулировать контракт и выкупить газовые установки обратно. В немецкой компании публично заявляют, что "Технопромэкспорт" грубо нарушил "четко изложенные контрактные обязательства". По данным агентства РБК, в договоре СТГТ и ОАО ТПЭ от марта 2015 года содержались пункты о том, что без разрешения поставщика использование оборудования на иных объектах, кроме Таманской ТЭС, невозможно. Кроме того, покупатель обязался не использовать установки на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма, рассказывали собеседники РБК. Эти пункты должны были обеспечить соблюдение режима санкций. В Siemens в ответ на запрос DW отказались прокомментировать детали соглашения.
По сообщениям СМИ, именно эти пункты договора стали, в свою очередь, основанием для встречного иска ООО ТПЭ, которая перекупала турбины и доставила их в Крым. Дочка "Ростеха" просит суд признать данные пункты ничтожными. По мнению ТПЭ, они нарушают принцип свободного перемещения товаров по России. На момент публикации текста в компании не ответили на запрос DW.
На последнем заседании суда, которое прошло 2 ноября, представители ТПЭ пожаловались, что контракт предполагал изготовление газовых турбин компанией СТГТ в России, а, как выяснилось, они были ввезены Siemens из Германии. Пока неизвестно, насколько эта деталь отразится на дальнейшем ходе разбирательства.
Что еще нужно знать об этой истории?
В августе Евросоюз расширил санкционный список в отношении России за поставку газовых турбин Siemens в Крым. В него были добавлены замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак и гендиректор компании ТПЭ Сергей Топор-Гилка. Под санкции также попали три компании: ОАО и ООО "Технопромэкспорт", а также ЗАО "Интеравтоматика".
Одновременно концерн Siemens на фоне скандала решил ограничить свою деятельность в России. Немецкая компания приостановила поставки оборудования для электростанций компаниям из РФ, находящимся под контролем государства, и намерена продать миноритарную долю в российской компании "Интеравтоматика".
По мнению наблюдателей, у Siemens мало шансов на победу в суде из-за использованной дочками "Ростеха" схемы перепродажи турбин. Юристы отмечают, что даже если первый контракт не разрешал ТПЭ устанавливать турбины в Крыму, то попытки Siemens ограничить место установки турбин для нового собственника вряд ли будут поддержаны судом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Максим Нефьодов: Фонд госимущества не умеет продавать предприятия
|Финансисты объясняют снижение курса доллара на межбанке сезонностью
|ГФС возобновила налоговую проверку Данилюка
|Как Оппоблок и Батькивщина пиарились на отставке Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Демократы одерживают двойную победу на выборах губернаторов в США
|О чем спорят Siemens и дочки Ростеха в российском суде
|В Конгрессе США представили проект резолюции по Голодомору в Украине
|Германия хочет ускорить публикацию черного списка налоговых оазисов
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Резкая смена риторики: Трамп призвал КНДР к переговорам
Это интересно
|Facebook запустил P2P-платежи в Великобритании
|В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
|Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW
|Что такое токен?
|Как уйти с работы, красиво хлопнув дверью
|Ford придумала простое устройство, которое не даст водителю уснуть за рулём
|Google патентует "умные" очки с новой конструкцией