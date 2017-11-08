О чем спорят Siemens и дочки Ростеха в российском суде

На ежегодной пресс-конференции в Мюнхене в четверг, 9 ноября, немецкий технологический концерн Siemens подведет итоги финансового года. В 2017 году компания ограничила свою деятельность на российском рынке в ответ на скандал вокруг поставки четырех газовых турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. В Московском арбитражном суде продолжается рассмотрение сразу трех исков на эту тему. В разбирательствах участвуют четыре юридических лица, которые предъявляют друг другу претензии по двум контрактам. DW разбиралась, кто кого и в чем обвиняет.

Почему вообще разгорелся спор из-за турбин?

После аннексии Крыма в марте 2014 года в Минэнерго РФ заявляли, что для независимого от Украины энергоснабжения полуострова России понадобятся новые мощности электрогенерации. Так появилась идея построить тепловую электростанцию (ТЭС) на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Предполагалось, что инвестором этого проекта станет дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ). Для этого в марте 2015 года ОАО ТПЭ договорилась с "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - совместным предприятием немецкой Siemens и российской компании "Силовые машины" (владеют 65 и 35 процентами акций, соответственно) - о закупке четырех турбин.

Уже тогда газета "Ведомости" писала со ссылкой на источники, что оборудование позднее отправят в Крым, а история с Таманью - "формальность, чтобы обойти санкции", но стороны соглашения отрицали такую возможность. Как рассказывали DW в Siemens, покупатель письменно заверял, что эти турбинные установки будут использоваться только в Краснодарском крае.

Однако летом 2016 года дочка "Ростеха" не стала участвовать в конкурсе на строительство станции на Тамани. Более того, на конкурс по таманской ТЭС не заявился вообще никто, и в итоге этот проект не начали реализовывать до сих пор. После этого ОАО ТПЭ решила перепродать купленные у СТГТ турбины. Их выставили на торги, и в объявлении аукциона продавец требовал от будущего покупателя гарантировать, что оборудование не будет использоваться при подключении к энергосистеме Крыма или на электростанциях на территории полуострова. Победитель аукциона также должен был гарантировать, что не нарушит европейские или другие санкции. Но на аукцион, завершившийся в сентябре 2016 года, не было подано ни одной заявки.

Позднее выяснилось, что ОАО ТПЭ перепродала турбины компании ООО "Технопромэкспорт". Это еще одна дочерняя структура "Ростеха", созданная в апреле 2014 года, судя по всему, непосредственно для работы на территории Крыма. А летом текущего года стало известно, что газовые турбины были модифицированы и переправлены на аннексированный полуостров.

Кто с кем судится и чего они хотят?

В июле Siemens подала иск к ОАО и ООО "Технопромэкспорт", а также к "Сименс технологии газовых турбин", за поставку установок в Крым. Однако позднее СТГТ перевели из соответчиков по этому делу в соистцы, то есть на сторону Siemens. В сентябре СТГТ также подала собственный отдельный иск к двум структурам "Ростеха". Его содержание не раскрывается.

Siemens настаивает на возвращении турбин в Тамань, а также предлагает аннулировать контракт и выкупить газовые установки обратно. В немецкой компании публично заявляют, что "Технопромэкспорт" грубо нарушил "четко изложенные контрактные обязательства". По данным агентства РБК, в договоре СТГТ и ОАО ТПЭ от марта 2015 года содержались пункты о том, что без разрешения поставщика использование оборудования на иных объектах, кроме Таманской ТЭС, невозможно. Кроме того, покупатель обязался не использовать установки на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма, рассказывали собеседники РБК. Эти пункты должны были обеспечить соблюдение режима санкций. В Siemens в ответ на запрос DW отказались прокомментировать детали соглашения.

По сообщениям СМИ, именно эти пункты договора стали, в свою очередь, основанием для встречного иска ООО ТПЭ, которая перекупала турбины и доставила их в Крым. Дочка "Ростеха" просит суд признать данные пункты ничтожными. По мнению ТПЭ, они нарушают принцип свободного перемещения товаров по России. На момент публикации текста в компании не ответили на запрос DW.

На последнем заседании суда, которое прошло 2 ноября, представители ТПЭ пожаловались, что контракт предполагал изготовление газовых турбин компанией СТГТ в России, а, как выяснилось, они были ввезены Siemens из Германии. Пока неизвестно, насколько эта деталь отразится на дальнейшем ходе разбирательства.

Что еще нужно знать об этой истории?

В августе Евросоюз расширил санкционный список в отношении России за поставку газовых турбин Siemens в Крым. В него были добавлены замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак и гендиректор компании ТПЭ Сергей Топор-Гилка. Под санкции также попали три компании: ОАО и ООО "Технопромэкспорт", а также ЗАО "Интеравтоматика".

Одновременно концерн Siemens на фоне скандала решил ограничить свою деятельность в России. Немецкая компания приостановила поставки оборудования для электростанций компаниям из РФ, находящимся под контролем государства, и намерена продать миноритарную долю в российской компании "Интеравтоматика".

По мнению наблюдателей, у Siemens мало шансов на победу в суде из-за использованной дочками "Ростеха" схемы перепродажи турбин. Юристы отмечают, что даже если первый контракт не разрешал ТПЭ устанавливать турбины в Крыму, то попытки Siemens ограничить место установки турбин для нового собственника вряд ли будут поддержаны судом.