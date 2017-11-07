Финансовые новости
- |
- 07.11.17
- |
- 02:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Криптомаразм: Инвестиции в Крым предлагают анонимизировать с помощью блокчейна
19:23 06.11.2017 |
Почетный консул России в Швейцарии Карл Экштайн полагает, что создание в Крыму блокчейн-площадки позволило бы привлечь на полуостров иностранные инвестиции. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Экштайна, трансатлантические корпорации мешают экономическому процветанию России и Крыма.
«Сделайте такую блокчейн-площадку, которая позволит инвестировать и чтобы никто не знал, кто инвестирует. Эти инвестиции были бы абсолютно непрозрачны через блокчейн», - заявил почетный консул.
Карл Экштайн напомнил, что зачастую зарубежные компании не решаются инвестировать в полуостров, опасаясь санкций, хотя и считают Крым перспективной территорией.
Напомним, в апреле российский бизнес-омбудсмен Борис Титов выдвинул идею создания в Крыму криптодолины, по аналогии с Crypto Valley в швейцарском кантоне Цуг для развития технологий блокчейн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
|Полтавские рейдеры с "ДНРовским" хвостом: Кто хочет захватить агрофирму
|Юристы Порошенко ответили на новые офшорные расследования
|Обострение под Донецком. "Гибриды" празднуют 7 ноября и выделываются перед Волкером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
|Пять отличий Райских досье от Панамских
|Криптомаразм: Инвестиции в Крым предлагают анонимизировать с помощью блокчейна
|Папин кошелек. Зачем кронпринцу Саудовской Аравии массовые аресты родственников
|Золотые детки Китая: на Запад любой ценой
|Прокуратура Татарстана сочла незаконным обязательное изучение татарского языка в школах
Это интересно
|В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы
|BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
|Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
|ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей
|Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler
|7 мифов о личных финансах
|В Швеции появился «краудфандинговый» производитель электрокаров