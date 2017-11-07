Криптомаразм: Инвестиции в Крым предлагают анонимизировать с помощью блокчейна

Почетный консул России в Швейцарии Карл Экштайн полагает, что создание в Крыму блокчейн-площадки позволило бы привлечь на полуостров иностранные инвестиции. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Экштайна, трансатлантические корпорации мешают экономическому процветанию России и Крыма.

«Сделайте такую блокчейн-площадку, которая позволит инвестировать и чтобы никто не знал, кто инвестирует. Эти инвестиции были бы абсолютно непрозрачны через блокчейн», - заявил почетный консул.

Карл Экштайн напомнил, что зачастую зарубежные компании не решаются инвестировать в полуостров, опасаясь санкций, хотя и считают Крым перспективной территорией.

Напомним, в апреле российский бизнес-омбудсмен Борис Титов выдвинул идею создания в Крыму криптодолины, по аналогии с Crypto Valley в швейцарском кантоне Цуг для развития технологий блокчейн.