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Прокуратура Татарстана сочла незаконным обязательное изучение татарского языка в школах
10:04 06.11.2017 |
Прокуратура Татарстана признала незаконной рекомендацию регионального министерства образования об обязательном изучении татарского языка в школах республики. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщается в пресс-релизе на сайте надзорного органа.
"В ходе юридического анализа документа ("Методических рекомендаций" Минобразования Татарстана. - Ред.) выявлено его несоответствие федеральному законодательству", - подчеркивается в сообщении прокуратуры. По оценке надзорного ведомства, региональное министерство вышло за пределы установленной компетенции, "войдя в сферу федерального правового регулирования и нарушив принцип автономности муниципальных образовательных организаций".
Прокуратура республики потребовала от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина "незамедлительно отозвать" указанные методические рекомендации. Этот документ был обнародован региональным Минобразования 3 ноября.
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