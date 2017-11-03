В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы

В ходе расследования дела бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, следствие арестовало найденный в квартире его матери склад с 20 миллионами рублей, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило агентство РИА "Новости". Сам полковник отрицает, что эти деньги его, а мать Захарченко заверила, что они "были накоплены и получены от продажи недвижимости".

По данным ТАСС, всего в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также золотой слиток весом в полкилограмма.

Все эти активы Захарченко Генпрокуратура России намерена через суд обращать в доход государства. Общая сумма имущества экс-полицейского, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей. Иск Генпрокуратуры о конфискации имущества Никулинский суд Москвы рассмотрит 10 ноября.

На вопрос о происхождении всех средств, найденных у Захарченко, следствие ответить не смогло. Полковник, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет России. Суммы, обнаруженные у Захарченко и его родственников, во много раз превышают деньги, вменяемые экс-полковнику, в качестве взяток. Захарченко по решению суда останется под стражей до 8 декабря.