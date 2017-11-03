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Россияне отказываются от кефира и йогурта в пользу более дешевых продуктов. Но продажи люксовых авто в России растут
08:35 03.11.2017 |
- Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?
Продажи молочных продуктов в России за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2017 г., сократились на 4,7% в натуральном выражении, подсчитала Nielsen в городах с населением более 10 000 человек. До сих пор продажи молочных продуктов медленно росли: на 4,5% в 2014 г. и на 1,3% в 2015 г. Замедлился рост оборота в денежном выражении - до 4,1% в 2017 г.
Как отмечает газета Ведомости, доходы населения сокращались последние 2-3 года, покупатели переходят на традиционные молоко, кефир и ряженку, отказываясь от йогуртов, сырков, молочных десертов и проч., говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов: в городах с населением 200 000-300 000 человек, где сетевая розница мало развита, заметен небольшой рост спроса на цельномолочную продукцию.
- Нет, доченька, это ты теперь будешь меньше кушать!
За первые девять месяцев текущего года в России было продано 1 065 люксовых автомобилей, сообщает Прайм. По данным Аналитического агентства "Автостат", объем данного сегмента рынка в стране вырос по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 11%.
эксперты агентства подсчитали, что около 40% всех продаж люксового рынка машин приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. За январь-сентябрь 2017 года было продано 463 таких авто. Падение продаж модели к такому же периоду прошлого года составил 14%.
Второе место - Maserati. Этому бренду за указанный период удалось продать в России 310 автомобилей, рост продаж составил 8,6 раза.
На третьем месте - Bentley. Продажи этого бренда за 9 месяцев 2017 года составили в России 159 машин (падение продаж составило 33%).
Четвертое и пятое места - у Rolls-Royce (66 автомобилей, падение продаж составило 29%) и Lamborghini (29 машин, рост продаж - 21%).
Что касается географического распределения купленных новых люксовых авто, то 727 из всех проданных автомобилей остались в Москве и Московской области. На учет в ГИБДД Санкт-Петербурга поставлен 81 люксовый автомобиль, 34 штуки уехали в Краснодарский край, 15 - в республику Татарстан, 13 - оказались в Свердловской области. Еще 12 машин куплены жителями республики Башкортостан и 10 - жителями Ростовской области.
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