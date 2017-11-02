Банкам Ротенбергов и Ковальчука открыли доступ к госсредствам

Путин назвал братьев Ротенбергов и Ковальчука своими "хорошими знакомыми" и "друзьями".

Банк "Северный морской путь" (СМП), подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, а также банк "Россия" Юрия Ковальчука допущены к работе с государственными деньгами. Соответствующие распоряжения 2393-р и 2394-р 28 октября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, 31 октября они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый из документов разрешает размещать на депозитах банка "Россия" средства федерального бюджета, а также резервы Федерального фонда соцстрахования. Второй документ утверждает возможность хранения на депозитах банка СМП временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний и резервы Фонда соцстрахования.

"Решения по фондированию принимаются банком в зависимости от потребностей в нем и на основании тщательного анализа всех доступных банку альтернатив. Это позволит банку активнее расширять свое присутствие на рынке государственных финансов, а также даст дополнительные возможности управления ликвидностью", - сообщила пресс-служба СМП газете "Ведомости".

Банки находятся под санкциями

Как отмечает далее издание, подписание Медведевым распоряжений последовало за ужесточением критериев допуска коммерческих банков к государственным средствам. Оба банка находятся под западными санкциями.

Комментируя введение европейских санкций в отношении братьев Ротенбергов и Ковальчука, президент РФ Владимир Путин назвал их своими "хорошими знакомыми" и "друзьями". "Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы... Мне не стыдно за моих друзей", - добавил он.