Российские санкции добьют Евразийский союз

Десять лет назад было принято решение о создании единого Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Теперь Союз, переживший три фальстарта, называется Евразийским, объединяет 5 государств, но вновь оказался на грани развала из-за последних демаршей Белоруссии и Киргизии. «Газета.Ru» разбиралась: союз, скорее, жив или мертв?

Бег с барьерами

За 10 лет интеграционные процессы внутри ЕАЭС так и не стали реальным стимулом для роста экономики. Противоречий и барьеров внутри ЕАЭС также не стало меньше, категоричен Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок (ЦСР).

По поручению российского президента Кудрин готовит стратегию развития России. Для евразийцев он тоже прописал стратегию. Кстати, слово в слово повторяющую претензии главы Белоруссии Александра Лукашенко: убрать все многочисленные изъятия из общих правил торговли внутри Союза и снять нетарифные барьеры. В этом случае торговля внутри ЕАЭС выросла бы на 25% в течение нескольких лет, считает Кудрин.

Благодаря унификации экономика России и Казахстана получила бы рост в пределах 1%. Больше всего выиграла бы Белоруссия - до 12% ВВП. Армения - до 6,5%, Киргизия - 7,5%.

«Эти принципиальные вещи мы должны сделать, а если мы их не сделаем, тогда нам нужно разойтись», - отрезал Кудрин.

Белоруссия идет по пути Кубы

Участники прошедшей во вторник конференции «Евразийская интеграция» старательно подыскивали аргументы в пользу развития интеграции на постсоветском пространстве. И нашли самый убедительный аргумент: Россия не только раздает деньги на стимулирование интеграции, но и начала, наконец, получать инвестиции от стран-членов Евразийского союза.

То есть, Евразийский союз, этот мини-СССР перестал быть чисто политическим проектом и становится экономически выгодным. Накопленный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился на 61% - до $6 млрд.

Тем не менее, по притоку ПИИ из постсоветских стран Россия уступает даже Белоруссии. А сама Белоруссия недавно получила от России очередной транш кредита и задолжала уже $15 млрд. Сможет ли вернуть - большой вопрос. Как бы России не пришлось списывать долг, как например, Кубе, когда суммарно он достиг $32 млрд.

Национальный эгоизм крепчает

Сдерживают интеграцию не только санкции Запада против России, но и ответные экономические меры. Россия вводит антисанкции, не посоветовавшись со странами-партнерами по ЕАЭС, и создала прецедент по принятию решений, которые выгодны только на национальном уровне, считает Кудрин. Он назвал это примером национального эгоизма.

Избавится от эгоизма можно, отметил глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Он предложил расширить права Комиссии, исполнительного органа. При этом страны-члены ЕАЭС должны отказаться от части своей самостоятельности и передать больше полномочий на наднациональный уровень.

Есть сомнения, что главу Комиссии услышат президенты стран-членов ЕАЭС. Тот же Лукашенко говорил, что «суверенитет - не икона», но говорил он это в тот критический момент, когда ему был нужен очередной транш российского кредита. Что касается лидеров Казахстана, Армении или Киргизии, то для них и местного электората суверенитет - это святое.

Так, недавно президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому экономическому союзу: «Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз».

Так что, судя по всему, призыв избавиться от национального эгоизма так и останется призывом.

Рубль не идет в зону

Зависимость от доллара и нефтяной конъюнктуры - еще один фактор, который снижает эффект от интеграции в рамках Евразийского союза. Следующий возможный шаг - создание единой евразийской валюты, по аналогии с зоной евро, или хотя бы увеличение доли нацвалют при взаиморасчетах.

Основным препятствием при внедрении расчетов в нацвалютах признали низкий уровень доверия к данным валютам и их высокую инфляцию.

«Чтобы использовать национальные валюты при расчетах, нужна низкая инфляция. И снижение инфляции, которое мы сейчас наблюдаем в России и некоторых других странах - первый важный фактор в этом направлении», - заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Россия преуспела в этом направлении, по итогам года инфляция в РФ прогнозируется ниже 4%. И расчеты в рублях между Россией и членами ЕАЭС растут.

Поступления в рублях по внешнеторговым договорам со странами ЕАЭС выросли за последние четыре года с 54% до 70%, свидетельствуют данные Банка России.

Но между собой остальные члены ЕАЭС по-прежнему предпочитают доллар и евро во взаимной торговле.

А единого валютного союза в ЕАЭС в ближайшие 10 лет и вовсе не появится. «Наши страны к этому просто не готовы, этого не позволяет степень интеграции, но в повестке остается снижение степени долларизации экономики, сейчас она превышает 50%, нужно снижать и транзакционные издержки», - говорит Дмитрий Коршунов, эксперт Центра интеграционных исследований. Искусственно подстегивать вытеснение доллара не стоит, согласна Юдаева.

Новый виток кризиса

О том, насколько Евразийский союз будет зависеть от внешних политических и экономических факторов, рассказал Габриэль ди Белла, глава миссии Международного валютного фонда в России. По его словам, 2016 и 2017 годы - это «хороший период в глобальной экономике». США, Китай и Япония восстанавливаются и получают улучшенные прогнозы по дальнейшему росту своих экономик.

«В течение ближайших 6-12 месяцев большинство рисков более или менее сбалансированы, но в среднесрочной перспективе необходимо готовится к нарастанию проблем и уже сейчас необходимо спросить себя, готовы ли мы к этому», - осторожно намекнул представитель МВФ. Он дал понять, что в 2018-2019 годах возможен новый виток кризиса.

И это связано с неустойчивым ростом ВВП Китая, риском дальнейшего обособления развивающихся экономик и, как следствие, оттоком капитала, а также «пониженным темпом стабилизации политических процессов в ЕС и США». Это еще один намек политкорректного эксперта - на ситуацию вокруг избрания президента США Трампа и иммиграционного кризиса в Европе.

Все это негативно отразится и на Евразийском союзе. Тем не менее основания для осторожно оптимизма имеются, считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. Товарооборот в ЕАЭС тоже восстанавливается, инфляция снижается во всех странах-членах Союза, улучшаются и другие макроэкономические показатели. Главное, чтобы власти не пошли по пути популизма и, поверив, что кризис позади, снова не наломали дров, отказались от структурных реформ, солидарно отметили эксперты.

Три фальстарта

Худшее, вроде бы, позади. Но, напомним, евразийский проект пережил три фальстарта.

После развала СССР в 1991 году было предпринято три неудачных попытки создать новое интеграционное объединение. Первое - Союз независимых государств, объединивший к 1993 году 12 из 15 советских республик (не присоединились страны Балтии). Но СНГ оказался аморфной структурой, клубом по интересам. Это был первый фальстарт.

Второй случился в 1995 году, когда было подписано соглашение о Таможенном союзе.

Третья провальная попытка случилась в апреле 1997 года - тогда появилось Союзное государство России и Белоруссии, номинально существовавшее до лета текущего года. Между двумя государствами существовал своего рода «шенген», граница пересекалась, можно сказать, беспрепятственно. Но Союзное государство было окончательно похоронено именно в этом году, когда Россия восстановила пограничный контроль с соседней Белоруссией. После того, как та открыла воздушный безвиз для десятков государств.

Четвертая попытка создать нечто вроде мини-СССР, предпринятая 10 лет назад, в октябре 2007 года, оказалась живучее. Было создано единое экономическое пространство, по которому относительно свободно перемещаются капиталы и рабочая сила. Союз пополнился новыми членами (Армения и Киргизия) и стал называться Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Не исключено, что в Союз вступят Молдавия и Таджикистан, но в то же время действующие члены Союза - Белоруссия и Киргизия - едва балансируют на грани выхода из него.

В итоге, можно считать, что пациент, скорее, жив.

Растет евразоскептицизм

А вот общественное мнение идет вразрез с мнением евразийских чиновников и экспертов. Как показал мониторинг, проведенный ЕАБР в семи странах (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан), пик общественной поддержки евразийской интеграции пришелся на 2014 год.

Однако в последние годы отношение граждан к ЕАЭС «становится все более сдержанным». Отмечен «рост безразличия» и «скептического восприятия».

И такие настроения отмечены, как среди рядовых граждан, так и среди бизнес-элиты.

Инициаторы соцопроса, впрочем, успокаивают себя тем, что евроскептицизм тоже набирает обороты. «Да, взрывная фаза развития ЕАЭС прошла, дальше будет сложный, вязкий процесс и отношение к интеграции действительно балансирует на грани комфортности. Но если ЕАЭС просуществовал 10 лет, то дальше все образуется», - уверен Евгений Винокуров, глава Центра интеграционных исследований ЕАБР.