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В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN
09:48 01.11.2017 |
В России в среду, 1 ноября, вступил в силу закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы.
Документ, подписанный в июле президентом РФ Владимиром Путиным, обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора, в противном случае они будут заблокированы сами. Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.
По сведениям Роскомнадзора, в настоящее время на постоянной основе заблокировано около 86 тысяч сайтов. На большинстве из них (81,5 тысячи) публиковались сведения о наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах и детской порнографии. При этом "пиратских ресурсов" в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы ведомства Александра Жарова, обходят не более 7-10 процентов россиян.
Сомнения в эффективности закона
Между тем интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выразил мнение, что данный закон невозможно реализовать. Он отметил, что нередко VPN-сервисами и аналогичными технологиями пользуются не только частные лица, но и компании, чтобы защитить передаваемую информацию.
Со своей стороны глава комитета российской Госдумы по информационной политике Леонид Левин напомнил, что в документе сделана оговорка для шифрования сетей юридических лиц, использующих анонимайзеры в корпоративных целях.
В законе также прописано, что он не распространяется на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления.
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