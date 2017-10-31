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Роснефть заморозила добычу нефти в Черном море из-за санкций
08:10 30.10.2017 |
Федеральное агентство России по недропользованию удовлетворили ходатайство "Роснефти" о прекращении действия лицензии на разведку и добычу нефти на участке в восточной части акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в "Роснефти", в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным.
"К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, отвечающие требованиям, которые выдвигает компания для реализации проекта строительства скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке", - сказал представитель "Роснефти".
В "Роснефти" также подтвердили, что компания не меняет планы проведения работ на Западно-Черноморском лицензионном участке на шельфе Черного моря и в ближайшее время приступит к бурению поисково-оценочной скважины совместно с итальянской нефтяной компанией Eni.
Источник в Минприроды РФ также подтвердил российскому изданию, что лицензия на другой участок - Южно-Черноморский - приостановлена сроком на пять лет. В пресс-службе ведомства подтвердили факт приостановки действия лицензии "Роснефти", но комментировать его не стали.
Как сообщал УНИАН ранее, Украина ожидает вынесения Международным трибуналом при Постоянной палате Третейского суда в Гааге окончательного решения по иску против России, в котором РФ обвиняется в нарушении суверенных прав нашего государства из-за захвата Крыма и прилегающих акваторий Черного и Азовского морей, в течение ближайших трех-четырёх лет.
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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он подчеркнул, что в начале сентября этого года Венгрия была активным сторонником интеграционных устремлений Украины, однако такой шаг Украины как принятие закона об образовании стал "ножом в спину".
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