Финансовые новости
- |
- 25.10.17
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина
12:16 25.10.2017 |
У бизнесменов «дальнего круга» Путина Олега Дерипаски, Романа Абрамовича, Алишера Усманова и акционеров «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом наибольшие шансы попасть под санкции США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), пишет The Bell. Этот закон, а в особенности неопределенность, связанная с ним, беспокоит многих участников российского списка Forbes, пишет издание.
Претензии к Дерипаске могут быть связаны с бывшим руководителем штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, к «Альфа-груп» - с якобы вмешательством в американские выборы, пишет ресурс.
По закону, который Трамп подписал 2 августа, к началу февраля 2018 г. минфин США, офис директора Национальной разведки и госсекретарь должны представить в конгресс отчет о российских олигархах и должностных лицах, задействованных во внешней политике. В числе прочего предписано оценить их отношения с президентом России Владимиром Путиным, размер состояния, зарубежные активы и потенциальное воздействие санкций против этих людей на экономику России.
The Bell отмечает, что речь о вторичных санкциях - то есть распространяющихся на деятельность «олигархов» в третьих странах и таким образом несущих огромные риски для бизнеса. «Достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно», - сказал изданию помощник одного из бизнесменов.
По словам одного из бизнесменов, в США с президентских выборов вакантна позиция координатора санкционной политики госдепартамента, и это усугубляет неопределенность. «Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», - перечислил собеседник The Bell. Выяснить это, по его словам, не могут даже местные лоббисты.
Консультанты участников Forbes признают, что обойти подобные санкции трудно, но пока самым надежным способом выглядит развод с женой с оформлением на нее активов. Издание указывает, что недавнее расставание Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой и получение 6,9% En+ Полиной Дерипаской может не иметь отношения к возможным новым санкциям.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запуск Госказначейством выплат по НДС вылился 24 октября в резкое подорожание доллара на межбанке
|Бои в Приазовье: Что именно происходит под Широкино
|Премьер отстранил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"
|Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, он может быть экстрадирован - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Вашингтоне разъяснили причину задержки с исполнением новых санкций против России
|The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина
|Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая
|Саудовская Аравия направит $500 млрд на создание новой экономической зоны
|Во Франции сократили налог на богатство на 70%
|С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно
Это интересно
|Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе
|Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году
|Daimler AG испытывает самоуправляемые снегоуборщики
|Израиль выдал США россиянина из клана манипуляторов сознанием
|Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью - Forbes
|Новый Lexus LS получит «умный» руль
|Перспективы платежного рынка глазами Visa